Ricardo Pérez buscó a su ex Samii Herrera el 1 de junio; ella muestra el mensaje

Samii Herrera, ex novia de Ricardo Pérez, decidió hablar públicamente sobre las versiones de que él la había buscado recientemente.

Samii y Ricardo fueron novios durante 2 años y su rompimiento no fue terso sino tenso. Sin embargo, ella dio una entrevista al programa Vaya Vaya a principios de este 2025 en la que aseguró que ya había sanado esas heridas.

Por eso resultó sorpresivo que surgiera la versión de que Ricardo, quien es novio de Susana Zabaleta desde 2023, la buscó por teléfono.

El mensaje de Ricardo a su ex novia

Samii Herrera es una creadora de contenido ligada al mundo de la moda, los cosméticos y el estilo de vida. En Instagram tiene actualmente poco más de 300 mil seguidores y durante la inauguración de una tienda, accedió a revelar públicamente lo que hay de cierto detrás de la acusación.

“Él si me mando un mensaje... él quería preguntarme algo... él quería tratar una situación y en el mensaje sí hubo una invitación a tomar un café”.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han señalado que se sienten ofendidos por la manera en que son abordados por la prensa.

En particular se refieren a un incidente que tuvieron hace dos semanas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde Ricardo sufrió un par de pisotones y Susana tropezó.

En medio de esta polémica es que Samii ahora decide hablar y mostrar el mensaje que recibió de Ricardo,

Frente a las cámaras de varios medios, incluyendo TVyNovelas, la influencer abrió la pantalla de su teléfono, lo levantó y mostró rápidamente tanto el mensaje de Ricardo como el que ella le contestó. Ambos son mensajes largos y no se alcanza a leer lo que dice.

La invitación de Ricardo Pérez

Sin embargo, Samii asegura que sí hubo una intención más allá de platicar por teléfono.

“Pero yo por respeto a mi pareja fue de ´no me interesa´".

La creadora de contenido asegura que el mensaje se lo mandó Ricardo el 1 de junio, es decir, apenas hace apenas 4 meses.