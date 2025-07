Mauricio Castillo y Jorge Van Rankin revelan cuando fueron testigos de un par de recaídas de Raúl Araiza

En el podcast de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Mauricio Castillo llegó como invitado y uno de los momentos de la conversación fue sobre los momentos más difíciles que vivió Raúl Araiza durante las giras de Miembros al Aire.

Mauricio Castillo compartió que lleva un año de sobriedad, luego de que su vida estuvo en peligro.

“Hace más de un año fue la crisis que permitió que me ingresaran a la clínica, hubo varios episodios en los que estuve a punto de perder la vida”, compartió el actor y conductor.

Relató cómo comenzó a darse cuenta de su problema de alcoholismo: “Vivía en Xoco, solía comer en un restaurante donde llegaba y me echaba hasta seis tequilas. Esta cosa fue creciendo y me había rebasado, no podía comer si no tenía siete tequilas. El problema empezó cuando en las mañanas ya desayunaba (con alcohol)”.

Mauricio Castillo recordó que, al igual que él, Raúl Araiza tenía problemas con el alcohol, y que durante tres años de gira con los ‘Miembros al aire’, fue testigo de dos recaídas del ‘Negro’ Araiza.

“Comía con dos o tres tequilas. En algunas ocasiones, de origen, me echaba dos dobles seguidos... Y con eso me la llevaba. Nunca hicimos el show en estado inconveniente, salvo en esa ocasión en Morelia con Raúl. En Villahermosa, Tabasco, dimos una función completamente correcta, el desmadre fue después”.

“Cuando llegábamos a desayunar, él llegaba a tomar”, recordó Mauricio sobre su compañero, a la par de recordar que con tal de ayudarlo frente al público, suplió a Raúl con algunos monólogos que le correspondían a él.

“No voy a contar una historia con más detalle, pero me acuerdo que le pasó al Negro, en Morelia, estaba muy afectado, no podía ni hablar prácticamente. Le sugerí ‘vamos a hacer que salga al escenario, al principio y que hable lo que pueda, para que la gente lo vea’. Ahí, lo toreamos entre los tres, lo que se pudo, estuvo un rato y me eché mi monólogo y el de él”.

“En esa ocasión, incluso yo no sabía que Raúl era alcohólico”, admitió Mauricio Castillo.

Recordó que en Villahermosa, “Al día siguiente, me acuerdo que me dio cruda, y tú me dijiste '¿qué onda con Raúl?’, traía su botellita y se la iba tomando rumbo al aeropuerto”.

“Llegando al aeropuerto se metió al restaurante que está al lado y se metió a seguir bebiendo. En esa ocasión, él mismo nos dijo, que lo fue a recoger su exmujer”.

Sin embargo, compartió: “No tengo registrado a Raúl ni perdiendo el estilo en lo que llevábamos de gira; recuerdo que tomábamos, normal, en muchos lugares nos invitaban”.