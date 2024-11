Mauricio Castillo confirmó que fue a rehabilitación por su alcoholismo: ‘Estaba muy mal’

Las fuertes revelaciones de Castillo, quien trabajó con Yordi Rosado y Adal Ramones en Otro Rollo , fueron especialmente impactantes para el público debido a que, como bien lo reconoció el actor, su problema con la bebida escaló a tal grado que estuvo a punto de morir en varias ocasiones.

¿Cómo fue la experiencia de Mauricio Castillo en una clínica de rehabilitación y por qué decidió internarse en un sitio especializado? Esto fue lo que dijo el exconductor de Otro Rollo en La Entrevista con Yordi.

¿POR QUÉ MAURICIO CASTILLO FUE A UNA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN?

A decir de Castillo, sus problemas por beber en exceso se agudizaron luego de que volviera a consumir tras un breve periodo de sobriedad por una gira; el alcohol le cayó tan mal, aceptó el actor, que debió pedirle a su exesposa que lo internara.

“El domingo regresé a consumir y en la noche le hablé a Mariza de que ‘ven por mí, ya no puedo’ ”

“El domingo regresé a consumir y en la noche le hablé a Mariza de que ‘ven por mí, ya no puedo'; ella me fue a recoger a la casa y me dijo que ya estaba todo arreglado”, reveló Castillo, quien reconoció que se sentía tan terrible que no le costó ningún trabajo aceptar la ayuda de los expertos.

“Yo lo acepté en el primer segundo, pones en riesgo tu propia vida y la de los demás”, expresó el actor, quien detalló que incluso estuvo a punto de morir atropellado cuando intentó cruzar una concurrida avenida de la Ciudad de México totalmente ebrio.

Un martes, después de recuperarse de los efectos que su recaída al alcohol dejó en su organismo, Mauricio Castillo llegó a la clínica manejando su auto y acompañado por Mariza, su exesposa, y un amigo:

“Llegué manejando a la clínica, me sentí muy bien, pero muy raro”, expresó el famoso, quien detalló que le realizaron una serie de análisis como parte del protocolo. La experiencia en sí, aseguró, fue muy buena ya que el personal fue muy amable todo el tiempo.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVO MAURICIO CASTILLO EN REHABILITACIÓN?

Mauricio Castillo le detalló a Yordi Rosado que estuvo en tratamiento durante tres semanas, a lo largo de las cuales aprendió sobre los daños que el alcohol le causó a su cerebro, algo que lo ayudó a concientizarse más acerca de su adicción que, al final, logró vencer.

“Mi daño fue cerebral, cuando se te transforma el lóbulo central el comportamiento te cambia, esto es irreversible. Si vuelves a tomar alcohol no te puedes contener”, concluyó Castillo.