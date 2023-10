Raúl Araiza revela que se contagió de una ETS por una aventura

Raúl Araiza recordó el día que fue diagnosticado con una ETS tras un encuentro íntimo

Raúl Araiza reveló que se contagió de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) por una aventura. El conductor de televisión, se sinceró sobre la situación que vivió hace un tiempo.

“Hace mucho sí tuve una infeccioncita.Me metí con una dama de la vida galante, para decirlo correctamente”, comenzó a platicar Raúl en el programa ‘Miembros al Aire’, de Unicable.

“El tema está en que en esa época no se usaba el condominio (preservativo)... Sí tuve una infección al otro día, me dolía al hacer pipí e incrementaba cuando hacía más pipí. Me ardía”, explicó el presentador de ‘Hoy’.

Aunque no dio más detalles de la ETS que contrajo tras el encuentro íntimo con la misteriosa mujer cuando salió de la escuela militar, el también actor de telenovelas aseguró que la infección “salió con penicilina”.

Raúl Araiza queda paralizado tras una picante propuesta de Galilea Montijo

El viernes pasado, Galilea Montijo dejó paralizado a Raúl Araiza tras una picante propuesta en el programa ‘Hoy’. Todo sucedió cuando los conductores presentaron una entrevista de la cantante Noelia, quien detalló que ya estaba lista para ser mamá, aunque con un vientre de alquiler.

Durante una discusión sobre el uso de vientres de alquiler para tener una familia, Raúl dijo tener dudas sobre el proceso y Galilea le explicó sobre el tema, soltando la llamativa propuesta.

“Ahora préstame un esperma, también se puede”, dijo la conductora mientras su compañero no sabía qué responder y sólo se reía de los nervios, por lo que Paul Stanley salvó la situación mandando a la siguiente sección del matutino.