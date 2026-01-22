Suscríbete
Famosos

Rafael Amaya termina con el misterio y revela si el Señor de los Cielos revivirá en la décima temporada

El actor decidió que la noticia saliera de su propia boca

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
el señor de los cielos.jpg

Aurelio Casillas vuelve para una última venganza

Telemundo

Aurelio Casillas “murió” en 2019. O al menos eso creyeron todos sus amigos y enemigos.

La verdad es que el Señor de los Cielos estaba bajo la custodia de la DEA y en 2023 “resucitó” para recuperar su emporio y salvar a su hijo, aunque eso significó “incendiar” al país con sus actos violentos.
La vida real del actor Rafael Amaya, quien interpreta a este peculiar anti héroe (en realidad es un villano pero los televidentes lo han idealizado), ha estado ligada a la vida de ficción del Señor del Cielos.

Cuando “murió” en 2019, se debió a que Amaya decidió hacer una pausa y someterse a un proceso de rehabilitación por sus adicciones.
El personaje regresó cuando el actor estuvo listo otra vez para retomar su carrera. Pero cuando terminó la novena temporada, otra vez decidió que era el fin de Aurelio Casillas.

“Cerrar mi ciclo con esta novena temporada me llena de mucha satisfacción. Estoy lleno de orgullo por la evolución del personaje de Aurelio, así como de la serie durante los últimos once años”, le dijo a la agencia EFE en 2024.

¿Por qué decidió volver con el Señor de los Cielos?

Tuvieron que pasar dos años para que Rafael Amaya decidiera otra vez “revivir” a este narcotraficante sin escrúpulos.

“Va a ser la mejor temporada. Empecé a ver con detalle cada temporada anterior y me di cuenta de lo que hemos logrado”, dijo Amaya en una entrevista para Telemundo, productora de la serie.

“Siento mucha alegría, mucha satisfacción porque cada temporada fue un reto, un aprendizaje y hay cosas que uno quiere recordar y otras que no; entras en una especie de nostalgia pero el pasado es para aprender y el presente para aplicar lo aprendido”.

Aurelio Casillas Rafael Amaya El Señor De Los Cielos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
