Rafael Amaya termina con el misterio y revela si el Señor de los Cielos revivirá en la décima temporada

Aurelio Casillas “murió” en 2019. O al menos eso creyeron todos sus amigos y enemigos.

La verdad es que el Señor de los Cielos estaba bajo la custodia de la DEA y en 2023 “resucitó” para recuperar su emporio y salvar a su hijo, aunque eso significó “incendiar” al país con sus actos violentos.

La vida real del actor Rafael Amaya, quien interpreta a este peculiar anti héroe (en realidad es un villano pero los televidentes lo han idealizado), ha estado ligada a la vida de ficción del Señor del Cielos.

Cuando “murió” en 2019, se debió a que Amaya decidió hacer una pausa y someterse a un proceso de rehabilitación por sus adicciones.

El personaje regresó cuando el actor estuvo listo otra vez para retomar su carrera. Pero cuando terminó la novena temporada, otra vez decidió que era el fin de Aurelio Casillas.

“Cerrar mi ciclo con esta novena temporada me llena de mucha satisfacción. Estoy lleno de orgullo por la evolución del personaje de Aurelio, así como de la serie durante los últimos once años”, le dijo a la agencia EFE en 2024.

¿Por qué decidió volver con el Señor de los Cielos?

Tuvieron que pasar dos años para que Rafael Amaya decidiera otra vez “revivir” a este narcotraficante sin escrúpulos.

“Va a ser la mejor temporada. Empecé a ver con detalle cada temporada anterior y me di cuenta de lo que hemos logrado”, dijo Amaya en una entrevista para Telemundo, productora de la serie.