Cynthia Klitbo reveló que fue víctima de brujería por culpa de su exesposo, ¡se le apareció el ‘chamuco’!

En el mundo del espectáculo existen diversas historias acerca de personalidades que han tenido experiencias con la brujería y los trabajos de santería. La última en compartir que también sufrió en carne propia los estragos de estas creencias, fue Cynthia Klitbo, quien se atrevió a contar todas las cosas a las que tuvo que enfrentarse por un matrimonio fallido.

Cynthia Klitbo relató su terrorífica experiencia con la brujería y reveló que por eso no podía tener hijos

Durante su reciente participación en el programa en línea de Yordi Rosado, Cynthia Klitbo habló de varias situaciones de su pasado que forman parte de su historia de vida. Una de ellas es la época en la que se volvió víctima de despiadados actos de brujería, los cuales presuntamente habrían sido orquestados por una mujer que se quedó despechada debido a que se casó con la persona de su interés.

“Se me ocurrió casarme con un cubano que dejó a su ex por mí, y eso fue algo que nunca me perdonó. Hicieron muchísima brujería que yo misma tuve que sacar. Vi cómo volaban las cremas de mi cuarto y todo. La primera vez que se manifestó, escuchamos martillazos”, recordó la participante de “Secretos de villanas”, evitando dar el nombre exacto de la que en ese momento era su pareja sentimental, aunque según su historial amoroso, podría tratarse de Francisco Gattorno.

Si bien esta fue una situación sumamente complicada para ella, Cynthia Klitbo admitió que siempre estuvo rodeada de personas que buscaban protegerla, aunque llegó un punto en el que esto también se volvió imposible ya que simplemente las energías del lugar no los dejaban estar en paz. “Algunos amigos iban a cuidar mi casa, pero no podían quedarse porque se sentían muy incómodos”, sentenció.

Cynthia Klitbo relató cómo se dio cuenta de que “la estaban trabajando” Instagram

El espeluznante hallazgo que hizo Cynthia Klitbo en su hogar

Toda esta situación adquirió mayores dimensiones, hasta que llegó a un punto insostenible, pues pese a que se le hacía gracioso todo lo que pasaba, un día está segura de que vio al “chamuco”, al mismo tiempo que descubrió que sí la “estaban trabajando” para hacerle daño físico, empezando por obstaculizar su anhelo de ser madre algún día.

“Me salió el chamuco y nunca quise volver a verlo. Yo estaba ahí en el vestidor de la casa, apenas habíamos llegado y se fue la luz. Tenía un zaguán de acero, entonces subí a mi cuarto y prendí una lámpara que tenía; entré y mientras estaba arreglando mis cosas todo se apagó, pero no había forma. De pronto sentí una cosa parada detrás de mí, yo ya llevaba nueve años en esa casa y no había nada, pero fue cuando vi que había fotos mías con el vientre partido, y yo no podía tener hijos”, relató Cynthia Klitbo, quien sin ahondar en detalles, evidenció que tras finalizar su matrimonio, pudo deshacerse de estas “maldiciones”, y posteriormente dio a luz a Elisa, su única hija.