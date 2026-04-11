Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quiénes eran La Werita Consentida y Joe Lara, cuya muerte lamentan Paty Navidad e Ivonne Montero?

Descansen en Paz.

Abril 11, 2026 • 
TVyNovelas
werita-joe-.jpg

Paty Navidad e Ivonne Montero lamentan muerte de YouTubers La Werita Consentida y Joe Lara

Instagram

“Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara”, escribió Paty Navidad en sus redes sociales al lamentar la muerte de los youtubers.

“Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma. Descansen en paz. Mucha luz y fortaleza para sus seres queridos”, dijo Paty Navidad.

Te puede interesar:
Tito-Miky-Molotov.jpg
Famosos
‘Tito’ de Molotov desmiente nueva cirugía reconstructiva tras ADICCIONES; aclara qué hace y dónde está
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Patricio-Cabezut.jpg
Famosos
Patricio ’N’ seguirá VINCULADO A PROCESO por el presunto abus0 a sus hijas; Fiscalía ratifica medida
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
linet puente el patron.jpg
Famosos
Acusan a Linet Puente de defender al Patrón pero ella rebate y le da una dura sugerencia a sus haters
Abril 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
josemanuel-imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa llama “cruel y ruin” a Imelda por acusarlo de abuso contra Julián: “Es irreparable”
Abril 08, 2026
 · 
TVyNovelas
Rafael-Inclan.jpg
Famosos
El día en el que Rafael Inclán fue víctima de SECU3STRO VIRTUAL: “Los escuchaba golpeándolos a todos”
Abril 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La actriz se refería de la muerte d Ramiro Contreras, mejor conocido como La Werita consentida y Joe Lara, youtubers que hablaban de espectáculos y La Casa de los Famosos Telemundo. Sus canales eran “Se armó el berrinche con “La Werita Consentida” y “Joe Lara Los Shitzu Oficial”

Es por eso que no sorprende que también Ivonne Montero saliera a lamentar la triste noticia, pues ella ganó una de las ediciones del reality en la cadena hispana.

“No hay las palabras correctas, pero desde aquí quiero enviarles todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares y amigos, y a ellos especialmente agradecerles todo su apoyo, fueron una pieza muy importante para que yo lograra ese triunfo en La Casa de los Famosos”, dijo la actriz Ivonne Montero.

Aunque las causas de la muerte de los youtubers no han sido confirmadas, especulaciones de sus seguidores indican que se debió a un accidente que involucró acumulación de gas.

Descansen en paz.

Muerte Luto Paty Navidad
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jorge dalessio departamento (2).jpg
Famosos
Jorge D’Alessio muestra el interior del departamento donde despeja la mente en medio de su separación
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
anelica rivera.jpg
Famosos
¿Por qué la Gaviota usaba pantalones en “Destilando amor”? Angélica Rivera lo confesó en TVyNovelas
Abril 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro infante y angelica maria (1).jpg
Famosos
Reviven a Pedro Infante a 69 años de su muerte para sonreír con Angélica María y promover el Mundial
Abril 10, 2026
martha-julia-novio-.jpg
Famosos
Martha Julia permitió que el amor volviera a sorprenderla y su novio la trata como una reina; ¿habrá boda?
Abril 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
gabyspanic.jpeg
Famosos
Gaby Spanic reaparece con impactante transformación, tan joven como en “La Usurpadora”
La actriz descubrió que su rostro estaba afectado por un padecimiento que podría causarle daño permanente
Abril 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
barbaratorres-podcast-.jpg
Famosos
Bárbara Torres en EXCELSA entrevista: Habla de la maternidad, el duelo y lo que le ha dado México
La actriz habla del trabajo, la maternidad, el duelo por sus padres y del país que eligió como hogar
Abril 10, 2026
 · 
Gilberto Barrera
cynthia klitbo (5).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo padece rara enfermedad y no se había dado cuenta: “Estoy bajando muchísimo de peso”
La actriz contó que se siente tan deprimida que incluso comenzará a tomar terapia
Abril 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
Diego-Boneta-Renata-Notni.jpg
Famosos
Diego Boneta CONFIRMA SU TRUENE con Renata Notni tras chismes alrededor; ¿por qué se terminó?
Lo que eran rumores, ahora se confirman.
Abril 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez