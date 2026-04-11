¿Quiénes eran La Werita Consentida y Joe Lara, cuya muerte lamentan Paty Navidad e Ivonne Montero?

“Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara”, escribió Paty Navidad en sus redes sociales al lamentar la muerte de los youtubers.

“Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma. Descansen en paz. Mucha luz y fortaleza para sus seres queridos”, dijo Paty Navidad.

La actriz se refería de la muerte d Ramiro Contreras, mejor conocido como La Werita consentida y Joe Lara, youtubers que hablaban de espectáculos y La Casa de los Famosos Telemundo. Sus canales eran “Se armó el berrinche con “La Werita Consentida” y “Joe Lara Los Shitzu Oficial”

Es por eso que no sorprende que también Ivonne Montero saliera a lamentar la triste noticia, pues ella ganó una de las ediciones del reality en la cadena hispana.

“No hay las palabras correctas, pero desde aquí quiero enviarles todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares y amigos, y a ellos especialmente agradecerles todo su apoyo, fueron una pieza muy importante para que yo lograra ese triunfo en La Casa de los Famosos”, dijo la actriz Ivonne Montero.

Aunque las causas de la muerte de los youtubers no han sido confirmadas, especulaciones de sus seguidores indican que se debió a un accidente que involucró acumulación de gas.

Descansen en paz.