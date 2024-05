¿Quién fue el joven que ‘ghosteó' a Consuelo Duval y es 30 años menor que ella? Todos los detalles

“ Estaba muy chiquito, y yo muy grandota ”, aceptó la famosa, quien se sinceró durante una entrevista divulgada por el programa Hoy en donde anunció que la soltería volvió a su vida luego de que su nuevo galán la terminara por la vía corta: el ‘ghosting’.

A decir de la actriz, su expareja de 26 años simplemente dejó de responderle las llamadas y mensajes, por lo que ella optó por dejar el asunto a favor de su bienestar mental además de que, ya desde otra perspectiva, esa relación “no estaba bien, iba en peligro”, ¿quién es y a qué se dedica este misterioso galán? Esto fue lo que dijo Consuelo Duval cuando presumió a su nueva conquista hace un mes en Netas Divinas.

¿QUIÉN FUE EL NOVIO DE CONSUELO DUVAL QUE ACABÓ POR ‘GHOSTEARLA’?

El pasado 12 de abril, te informamos en TVyNovelas que Consuelo Duval reconoció, en plena emisión del programa Netas Divinas, que le había dado una oportunidad al amor, y lo hizo por la puerta grande: con un joven 30 años menor que ella, lo que hizo que sus compañeras la felicitaran por atreverse a experimentar con algo nuevo.

“Me llama la atención un hombre de 26 años, puro colágeno (…) le voy a tener que cambiar los pañales”

El secreto mejor guardado de Consuelo Duval pronto se convirtió en tendencia, sobre todo después de que tanto Paola Rojas como Galilea Montijo le expresaran su apoyo en vivo ya que ellas también salen con hombres menores que les llevan 12 y 7 años de diferencia, respectivamente.

La intérprete de “Federica P. Luche” no quiso dar muchos datos acerca de su nuevo novio, cuya identidad y ocupación continúan siendo un misterio, pero sí reconoció la enorme diferencia de 30 años que existe entre ellos:

“Me llama la atención un hombre de 26 años, puro colágeno (…) le voy a tener que cambiar los pañales”, dijo en aquella ocasión la actriz, quien aceptó que su novio “es menor que mis hijos”, declaraciones que por cierto desataron un auténtico debate en redes sociales.

¿QUÉ ES EL ‘GHOSTING’?

Luego de que Consuelo Duval revelara que fue una víctima más del ‘ghosting’ se dispararon las búsquedas acerca de este término, y esta es la definición de esta práctica que es más común de lo que crees.

El ‘ghosting’ se da con mayor frecuencia en la relaciones que apenas comienzan y es cuando una de las dos personas ignora a la otra de forma abrupta: ya no le contesta sus llamadas, sus mensajes y evita los encuentros a toda costa.

El problema, de acuerdo con los expertos, es que esta práctica le deja un vacío a la persona afectada, ya que llega a sentir culpabilidad debido a que la pareja no le da una explicación del porqué de su conducta.

Para los expertos, es importante dejar en claro una serie de puntos que seguramente te ayudarán a superar esto: no es tu culpa, dejar de darle vueltas a tu relación y asumir que tu ex es una persona inmadura, por lo que seguramente no es la primera vez que lo hace.