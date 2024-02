La drástica decisión que tomó Consuelo Duval tras el robo del que fue víctima: ‘No puedo perdonar’

En un principio, circuló la versión de que Lissandra “N” , la mujer que trabajaba en la casa de Consuelo Dubal, había sido víctima de la estafa de “La Patrona” y que había sido engañada con herramientas de Inteligencia Artificial.

Sin embargo, con el paso de las horas Consuelo Duval reveló la verdad: su exempleada lo había planeado todo, traicionando su confianza. Esto le causó un profundo daño a la actriz, quien aceptó que todavía no supera lo sucedido e incluso está en terapia psiquiátrica, además de que tomó una drástica decisión.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ CONSUELO DUVAL TRAS SER VÍCTIMA DE ROBO

En un encuentro con los medios de comunicación, la popular conductora de Netas Divinas reveló cómo se encuentra a casi dos meses de esta terrible experiencia que le cambió la vida:

“Ahí voy, cada vez mejor, estoy en terapia psicológica, psiquiátrica. De repente se aparecen demoniecitos en la cabeza que te hacen pensar cosas que dan miedo, pero no. Me siento muy protegida y muy amada, y cada día más en paz”, reveló Duval, quien además aseguró que tomó una decisión muy importante tras el robo: se cambió de casa.

“Ya me cambié (de casa). Un ratito porque me traía recuerdos tristes”, aseguró la celebridad, además de aclarar que no ha perdonado a la joven a quien le entregó toda su confianza.

“NO PUEDO PERDONAR…”

“No puedo (perdonar), estoy enojada, de repente pienso y digo ‘qué cab...’ y otra vez me vuelvo a enojar, y total no puedo perdonar, pero ya perdonaré", aseguró Consuelo , quien le dio un consejo importante a sus fans:

“Lo que más coraje me da es que yo lo vi venir y no hice nada, no confié en mi intuición, es muy importante que todos confiemos en nuestra intuición”, concluyó.