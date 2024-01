Consuelo Duval reveló que encontró ‘cosas raras’ en su casa tras ser víctima de robo y lanzó un contundente mensaje

Consuelo Duval reveló que sigue muy afectada luego del robo a casa habitación del que fuera víctima a principios de diciembre, pues encontró cosas extrañas que la han hecho temer.

Fue el 6 de diciembre cuando se dio a conocer que Consuelo Duval había sido víctima de un robo. En un principio, se manejó la versión de que su empleada doméstica había sido engañada con el método de “La Patrona” para que entregara el dinero y las pertenencias de la actriz; sin embargo, pronto se demostró que esto era falso.

Consuelo Duval, a través de sus redes sociales, aclaró que su empleada había planeado el robo junto con otras personas y no se había tratado de un fraude como se había dicho inicialmente. Ahora, con el paso de las investigaciones, se sabe que la sospechosa actuó coludida con varios hombres extranjeros para llevar a cabo el robo.

Ahora, a más de un mes de que ocurrió este oscuro episodio en su vida, Consuelo Duval ha intentado seguir con su vida, aunque reconoció que todavía no ha podido superar este evento, sobre todo después de haberse encontrado con “cosas extrañas” en su casa que sólo la han hecho sentirse más vulnerable.

CONSUELO DUVAL Y LOS CERILLOS QUE ENCONTRÓ EN SU SHAMPOO

Fue durante una charla que tuvo con medios de comunicación tras su paso por la alfombra roja de la obra teatral Siete veces adiós que Consuelo Duval se sinceró sobre el robo del que fue víctima y reveló que, desde hace algún tiempo, había visto actitudes sospechosas en quien fuera su empleada doméstica que la hicieron dudar.

“Me gana la decepción y el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa. Después de eso, encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras... me sentí muy vulnerable”, detalló Consuelo Duval, quien se dijo arrepentida de no haberle hecho caso a su intuición ya que nunca pensó que sería víctima de una traición tan atroz:

“De todas las catástrofes que me había imaginado, esta no pasó por mi mente, ¿sabes? Me tomó tanto por sorpresa que no lo he podido digerir”, reconoció la actriz, quien aseguró que ha tenido que enfrentar el difícil proceso legal sola: