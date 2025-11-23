¿Quién es Osmel Souza, el hombre detrás de Fátima Bosch y su corona de Miss Universo?

“Esta corona se la dedico a Osmel Souza”, dijo Fátima Bosch en sus primeras declaraciones luego de haberse convertido en la cuarta mexicana que gana Miss Universo.

Bosch dice que Osmel fue el que la descubrió, el que vio más allá de lo evidente en su personalidad, su carácter, su forma de dirigirse al público.

“Él fue quien creyó en mí, fue le que vio algo especial en mi cuando ni siquiera yo no lo veía”, dijo Bosch en una entrevista para Imagen TV.

Y ¿quién es Osmel Souza? Lo llaman el zar de la belleza pero en realidad es una especie de vidente de la belleza: tiene un conocimiento extra sensorial que le permite adivinar cuando tiene frente a él a una posible candidata a Miss Universo.

Lo ha hecho con nueve mujeres aque finalmente han ganado la corona, incluyendo a Fátima Bosch.

¿Cómo le hace para detectar futuras Miss Universo?

Hay algunos que aseguran que la preparación de la mexicana Ximena Navarrete también es obra suya pero no hubo registro de ese crédito.

Lo cierto es que Osmel lo que hace es detectar cierta energía a la que él llama concentración. Lo vio por primera vez en 1982, durante el concurso de Miss Venezuela.

Mientras veía el desfile de las misses de aquel año, él se percató que una de ellas tenía una particularidad.

“Estaba parada diciendo: soy la mejor de aquí. Era una cosa increíble”.

Con el paso de los años, Osmel aprendió a desarrollar ese sexto sentido y llegó a convertirlo en un arte: la preparación de una Miss Universo.

Con Venezuela fue el primer país con el que puso en práctica sus conocimientos, con los frutos que todo el mundo conoce desde la década de los ochenta: 5 Miss Universo de ese país, incluyendo a Alicia Machado, a la que Osmel considera su mejor amiga.

“Mi instinto sigue intacto”, publicó Osmel minutos después de que se anunció que Fátima Bosch era la reina de Miss Universo.

Efectivamente, desde un día antes hizo una publicación en Instagram donde dijo en un video y frente a la televisión en el que se mostraba un programa especial de Miss Universo.

“Esto va a estar entre México y Tailandia”.

Y así fue, la final fue entre estos países con el resultado de que México sumó su cuarta representante.