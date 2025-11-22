¡Su mamá era igualita a Fátima Bosch! “Con razón ganó Miss Universo”

En sentido figurado, la raíz de la historia de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, comenzó hace 31 años.

Ese es el tiempo que han estado casados sus padres, Vanessa Fernández Balboa y Bernardo Bosch. “Ellos son mi historia de amor favorita”, escribió Fátima en 2021, cuando publicó una foto del día de la boda de sus padres.

En la imagen se ve a Bernardo y Vanessa vestidos de novios y a punto de partir el pastel en la fiesta de la boda. Él mira fijamente hacia la cámara mientras ella pone atención a la rebanada que está por cortar.

Pero lo que ha llamado la atención es que Vanessa, quien aparece de perfil en la foto, luce muy parecida a Fátima Bosch.

“Pues con razón ella es Miss Universe 2025. Miren a la madre qué belleza”, “la razón de tu increíble belleza”, escribieron algunos seguidores de la ganadora del concurso y que se ha convertido en la cuarta ganadora de la corona.

El emotivo mensaje de la madre de Fátima Bosch

La madre de Fátima fue una de sus más entusiastas porristas durante el certamen realizado en Tailandia este 20 de noviembre.

“Fátima, qué increíble ver como Dios te fue marcando por dónde tenías que ir, sin imaginar que te tenía preparada esta corona”, escribió Vanessa en su propio cuenta de Instagram para acompañar una imagen de la coronación de su hija.

En ese mensaje, la madre de Miss Universo 2025 dice que Fátima recibió una señal divina en febrero de este año, cuando las dudas invadían su camino.

“Tienes la gran responsabilidad de representar a todo un país, y estoy segura que lo harás excelente, porque una de las cosas que más admiro en ti, es tu disciplina y entrega”.

En la publicación de Fátima Bosch Fernández de 2021 con la foto de la boda de sus padres también se incluyen otras dos imágenes que muestran la evolución de la pareja.

En cada una de ellas se aprecia, a pesar de los cambios propios de la edad, el parecido entre madre e hija.

Miss Universo y su mamá Vanessa con su papá Bernardo el día de su boda Instagram

En otra publicación, Fátima mostró un viaje que hizo la familia a Europa y en la que hay una foto de Vanessa junto con ella y su hermano Bernardo sentados frente a la Fuente d ela Trevi.