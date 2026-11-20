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María Vargas
Ganadora de Miss Universo México 2026
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Quién es María Vargas, la mexicana que compite en Miss Universo y amiga de Fátima Bosch: “Deje de tirar hate”
“Ustedes no viven lo que nosotras vivimos”, reclamó María Vargas durante una transmisión en vivo
Noviembre 20, 2026
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Alejandro Flores