Quién es Héctor Soberón, el actor mexicano que reveló su lucha contra el cáncer de mama

En un encuentro con medios de comunicación, Héctor Soberón aprovechó la oportunidad para ventilar su lucha contra el cáncer de mama para de esta forma generar conciencia acerca de la importancia que tiene la autoexploración tanto en hombres como el mujeres.

“Estuve haciendo mucha labor de decir ‘señores, más vale prevenir que lamentar, hay que tomar conciencia’. El cáncer no excluye a nadie”, dijo el actor, ¿pero quién es él y cuáles fueron las telenovelas que lo consolidaron como todo un galán de la pantalla chica?

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUIÉN ES HÉCTOR SOBERÓN?

Héctor Soberón, nacido en la Ciudad de México el 11 de agosto de 1964, es un actor que se consolidó como un galán de varias telenovelas juveniles icónicas y que estuvo en el ojo del huracán hace unos años por su escandalosa relación con Michelle Vieth.

El debut de Héctor Soberón en Televisa tuvo lugar en 1991, cuando actuó en el melodrama “Muchachitas”; sin embargo, no fue hasta en “Mágica juventud” que obtuvo su primer papel protagónico al lado de... ¡Kate del Castillo!

“Mi pequeña traviesa” y “María la del barrio” fueron otras producciones que le dieron bastante popularidad a Héctor Soberón; sin embargo, la carrera del actor sufrió un importante tropiezo en el 2003, cuando su expareja Michelle Vieth -con quien estuvo casado del 2002 al 2004- lo acusó de difundir un video íntimo para afectarla.

Ahora, 20 años después de esta polémica, el nombre de Héctor Soberón volvió a acaparar las principales tendencias de búsqueda debido a que reveló hace unas horas su lucha contra el cáncer de mama.

¿QUÉ DIJO HÉCTOR SOBERÓN DE SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA?

A decir de Héctor Soberón, él no necesitó una cirugía para combatir al cáncer de mama porque el tumor fue detectado a tiempo gracias a la autoexploración, por lo que él le dio una importante recomendación a sus seguidores:

“Afortunadamente no me operaron, me trataron muy bien, fue solamente con medicina y ya (…) hay que crear conciencia porque dicen que al hombre no le da y no, sí le da, y le da cáncer de mama como te puede dar cáncer de próstata (…) Afortunadamente no pasó a mayores, se detectó a tiempo”, señaló.