Héctor Soberón sobre caso Michelle Vieth: “Me han atacado y crucificado”

Por más que Michelle Vieth diga que su exmarido, Héctor Soberón, es el responsable de difundir un video en el que ambos aparecen teniendo relaciones sexuales, el actor se defiende y asegura que no tuvo nada que ver con eso, aunque todos lo han señalado.

“Ya no hay nada que pueda hacer, lo pasado, pasado queda. No hay nada que yo pueda arreglar, en la conciencia de cada quien quedará todo lo que ha dicho, la presunción de inocencia en México no existe, y solamente han litigado en prensa, en lugar de hacerlo como debe ser, ha habido muchas irregularidades y por eso, mejor me mantengo a distancia”, expresó el artista durante el encendido navideño de la casa del Indio Fernández.

Soberón refiere que “el litigar mediáticamente te afecta, me ha afectado en mi persona, en mi economía, en mi familia. ¿Cuántos años más van a seguir con lo mismo? Debe haber una ley en la que no se puede acusar al otro sin pruebas”.

Lo que más lamenta el protagonista de Mi pequeña traviesa es que las autoridades no lo protejan siendo “inocente”. “A mí no me han dado ni siquiera el derecho de la duda, me han atacado, me han juzgado, me han crucificado, y eso no se debe, a pesar de que yo he mostrado muchas pruebas, no las toman en cuenta. Confundieron mis disculpas, pero sigo manteniendo mi línea, de que yo no he hecho nada”.

Sobre su salida de la telenovela Golpe de suerte, manifiesta: “El productor me dijo que eran cinco capítulos y quizás no quisieron quemarme, por eso me dijo que me dejaba para un proyecto completo”.