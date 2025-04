Murió Memo del Bosque: La emotiva carta con la que se despidió de la vida tras luchar contra el cáncer

Después de una recaída en su estado de salud, el productor Memo del Bosque finalmente murió y se despidió con un emotivo texto este lunes 7 de abril de 2025.

El comunicado publicado en su cuenta de Instagram lo dice todo:

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”.

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”.

“Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”.

“Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor, Memo del Bosque”.

Las últimas semanas fueron desalentadoras

Desde finales de febrero, Memo del Bosque preocupó a sus fans al lucir mucho más delgado, con una mascarilla de oxígeno y un semblante debilitado, lo que acabó por comprobar que el cáncer regresó a él con más fuerza... Vica Andrade afrontó el golpe de frente.

A través de sus historias de Instagram, Vica Andrade compartió una imagen con el Salmo 91, un mensaje católico repleto de frases de fe y esperanza que fue tomado como un llamado a la serenidad ahora que Memo del Bosque volvió al hospital.

“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente (...) diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré (…) él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro (…) o temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día”, se lee en algunos fragmentos.

Vica Andrade publicó foto de Memo del Bosque en el hospital Instagram

Vica Andrade publicó un alarmante video de Memo del Bosque postrado en una cama de hospital hace unos días. INSTAGRAM/CAPTURA DE VIDEO

Descanse en paz.