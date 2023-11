Michelle Vieth aún clama justicia por su video sexual que se filtró: “No peleo por dinero”

La peor pesadilla que ha vivido Michelle Vieth en carne propia está a punto de cumplir 20 años. Era 2004 cuando la artista fue víctima de ataques, burlas, señalamientos, pero sobre todo, de una violación a su intimidad que le costó muchas lágrimas y angustia.

Después del gran amor que sentía por su esposo, Héctor Soberón, la actriz experimentó una terrible decepción que la llevó al odio por el hombre que la grabó teniendo relaciones sexuales y que, presuntamente, luego divulgó el video que se hizo viral en una época en la que el DVD era el furor, pues las redes sociales no habían llegado.

Dos décadas después, la estrella de telenovelas como Mi pequeña traviesa, Soñadoras y Amigas y rivales no quiere que la revictimicen, pero sí que losresponsables paguen, luego de tanto tiempo. Ya no le interesan las disculpas públicas de su exmarido, pues lo que la mueve es la sed de justicia.

“Con lo que a mí me ha tocado vivir he intentado darle voz a todas esas mujeres que no la tienen, buscando una reforma en la ley, buscando que se logre la aplicabilidad de la ley de pornografía de venganza en nuestra República mexicana, no sólo en algunos estados, sino en todo el país, esto sería un gran complemento de la Ley Olimpia que ya está aprobada a nivel federal, pero aún falta un poco de camino, se ha logrado mucho y a mí me tocó ser la primera en esto, pero también me gustaría ser la última y no por el hecho de buscar alguna remuneración económica, porque yo peleo por justicia, no por dinero”, dijo en exclusiva a TVyNovelas.

Involucrada al 100% en esta batalla legal, Vieth espera que la ley sea efectiva “para poder tener una protección y que yo logre ser la última mujer que tenga que vivir algo como esto”. Además, la intérprete considera que al ser figura pública tiene que ser la portavoz de aquellas personas que han sufrido el mismo tipo de abuso y no ha sido escuchadas por ninguna autoridad.

“Me han contactado víctimas y eso es lo que me hace responsable y lo que me motiva a poder avanzar en esto, debido a que he recibido no sólo contactos de persona a persona, sino que a través de redes sociales, de emails, porque lo mío empezó hace mucho, cuando todavía no existían redes sociales, me llegaron varios correos de gente que ha perdido a sus seres queridos, de gente que ha estado sometida en una relación de abuso constante por una amenaza de que la van a exhibir de una u otra forma, y creo que es una gran responsabilidad, el poder lograr un cambio y no es nada más eso, sino mamás y papás que han perdido a sus hijos por algo como lo que me sucedió a mí, jóvenes que se han quitado la

vida porque nunca pudieron ser protegidos y fueron exhibidos de una forma tan denigrante”, explicó Michelle en nuestra entrevista.

Más allá de toda esta lucha, Michelle Vieth cierra 2023 con muchas satisfacciones; recientemente la vimos en pantalla del canal las estrellas con una participación en la bioserie de Gloria Trevi, interpretando a una jueza norteamericana.

“Nunca me imaginé que me fuera a tocar actuar en inglés en México, y aunque he hecho muchas novelas, con la bioserie me puse muy nerviosa, hasta me trabé, es que me pidieron una pequeña improvisación en inglés y eso me generó presión, pero yo no digo que no a los retos y una prueba de ellos es que lo pude hacer, además, creo que no hay papel chico, es importantísimo por amor y por respeto al público dar lo mejor de ti en cualquier papel que llegue a tus manos y que te toque interpretar, por eso, cuando me dijeron que era Carla Estrada acepté de inmediato, es la primera vez que trabajamos juntas, tengo el gusto de conocerla desde hace tiempo, pero no habíamos coincidido en un proyecto”.