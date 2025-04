Diagnostican con cáncer de mama a un querido galán de telenovelas: “Comencé a tener dolor en el pecho”

Héctor Soberón, actor mexicano de telenovelas como ‘María, la del barrio’, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama hace 8 meses y contó cómo fue el proceso para combatir esta enfermedad.

El histrión de 60 años tuvo un encuentro la prensa, donde además de hablar del duro momento familiar por el que atraviesa, quiso hacer conciencia sobre el cáncer de mama y que los hombres también pueden desarrollar este padecimiento, por lo que hay que estar alertas constantemente.

“Yo tuve un tumor, afortunadamente pues ahí estamos. Estuve haciendo mucha labor de decir ‘señores, más vale prevenir que lamentar, hay que tomar conciencia’. El cáncer no excluye a nadie”, dijo el actor.

Héctor Soberón revela cómo combatió el cáncer de mama

Explicó que no necesitó cirugía para combatir el cáncer, pues afortunadamente el tumor fue detectado a tiempo y solo fue tratado con medicamentos.

“Cáncer de mama. Afortunadamente no (me operaron), me trataron muy bien, fue solamente con medicina y ya”, narró, dejando claro que por ahora está fuera de peligro.

Héctor Soberón reflexionó y le pidió a hombres y mujeres que se hagan chequeos y autoexploración por igual, ya que el cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, como muchas personas creen.

“Hay que crear conciencia porque dicen que al hombre no le da (cáncer de mama) y no, sí le da, y le da cáncer de mama como te puede dar cáncer de próstata (…) Afortunadamente no pasó a mayores, se detectó a tiempo. Medicina y rápido”.

El histrión abrió su corazón y habló de cómo lo afectó emocionalmente este diagnóstico y el de su hermano.

“Te pega y empiezas a hacer un exámen de conciencia de todo lo que ha pasado, de todo lo que es y hablando con muchas personas, el cáncer también es provocado por las emociones”, contó.

“Cambia todo, cambia el sentido de la vida, cambia el sentido de ver las cosas (...) a mi hermano le dio en el estómago y es el segundo cerebro del cuerpo, donde están las emociones, y haces un examen de conciencia. Nosotros en mi familia somos muy viscerales en muchas cosas”.

El actor de ‘Muchachitas’ deberá hacerse revisiones cada 6 meses, sin embargo, aclaró que no le teme a la muerte y es lo único que tenemos seguro en esta vida.

“Mucha gente le tiene miedo a la muerte y yo no, porque no sabemos qué es lo que hay, algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte, venimos a aprender a trascender y esa es la enseñanza que te queda. Yo, hoy por hoy, estoy seguro de que el día de mañana si dejara de existir en mi epitafio van a poner ‘Fui feliz’”.

“El que te diagnostiquen cáncer no es sentencia de muerte, siempre y cuando se tomen precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte”, indicó.

Héctor Soberón Instagram @hector_soberon

Un familiar de Héctor Soberón lucha contra el cáncer

Héctor Soberón también reveló que su hermano enfrenta una dura batalla luego de haber sido diagnosticado con cáncer de estómago.

“Ahorita en mi familia la estamos padeciendo con uno de mis hermanos”, dijo ante los reporteros.

“Mi hermano pensábamos que estaba sano y de la noche a la mañana pues ahorita ya hay metástasis, estamos todos ahí ayudando a ver qué onda”.