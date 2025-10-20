Suscríbete
Gaby Spanic cachetea en vivo a famosa participante ‘La Granja VIP’ y es expulsada

La venezolana se volvió tendencia en redes sociales debido a que agredió a su compañera.

October 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Gaby-Spanic.jpg

La actriz dio tremenda cachetada a su compañera de reality.

Instagram

“No subestimo la inteligencia del público. Siempre estoy agradecida, porque son ustedes quienes me dan de comer”.

La actriz venezolana Gaby Spanic, famosa por su protagónico en la telenovela ‘La Usurpadora’, fue expulsada del reality ‘La Granja VIP’ en su edición en Brasil, luego de que abofeteara a su compañera Tamires Assis durante una dinámica en vivo.

La villana de telenovelas causó shock entre los participantes del reality show luego del incidente que fue transmitido en ‘Record TV’.

Aunque Gaby Spanic afirmó que fue una forma de expresar su inconformidad, la producción del programa y su director, Rodrigo Carelli, confirmaron su expulsión inmediata por haber infringido una de las reglas del juego.

Durante la actividad llamada ‘Apontamento’, los peones debían señalar quién actuaba de manera más pasiva en el juego y llevarlo a una acción simbólica. Spanic eligió a Tamires, su aliada, para destacar los enfrentamientos agresivos en la casa.

Spanic eligió a Tamires como “planta” y le reprochó que participara más en el juego. Antes de anunciar su salida, la actriz dirigió un emotivo mensaje al público:

“Muchos se preguntarán por qué elegí a Tamires. Sé que llama mucho la atención, pero primero soy una mujer que viene de otro país y muchas cosas me han pasado. He sido acosada por la manera en que hablo, he sido atacada… ¡Gracias, gente de Brasil, que ya no tolera la violencia!”, expresó la actriz.

Añadió: “No subestimo la inteligencia del público. Siempre estoy agradecida, porque son ustedes quienes me dan de comer”.

@cristuzo13

Todo un tema la participación y expulsion de #GabiSpanic de La Granja Brasil...

♬ sonido original - Así las cosas

Tras el discurso, Spanic le pidió a Tamires que la golpeara, pero al negarse, fue ella quien la abofeteó antes de anunciar su salida: “Me despido, ya no puedo quedarme aquí. Me rindo, ¡adiós! Que Dios los bendiga a todos”.

En medio de la dinámica, Gaby le dio una bofetada a Tamires y le pidió que respondiera, cuestionando por qué no se defendía de ataques previos. La participante de Manaos permaneció inmóvil, intensificando la tensión. Entre lágrimas, Gaby abandonó la terraza y anunció su retirada a la producción.

Otros participantes, como Carol Lekker, discutieron la posibilidad de expulsión, mientras aliados intentaban calmarla.

Horas después del incidente, el equipo de Tamires defendió la bofetada como un acto premeditado de protesta, no una agresión real, resaltando la amistad entre ambas y el objetivo de exponer dinámicas tóxicas del programa.

La cachetada puso fin a la participación de la actriz tras 34 días en el reality.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
