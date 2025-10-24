Suscríbete
Así era el rancho en el que creció Sandra Iztel, participante de La Granja VIP que encaró a Eleazar Gómez

Se ubica en Hidalgo y era de su abuelo, al que llama con cariño “Tavito”

October 23, 2025
Sandra Itzel de niña, corriendo en el rancho; de adulta, montando a caballo en el rancho

La mitad de Singilucan es pura loma. Y en una de esas lomas es donde Sandra Itzel se crió cuando era niña.

O como ella misma dice: “corría entre los campos del rancho de mi abuelo Octavio Olvera”. La actual participante de La Granja VIP se ha enfrentado, dice a su propia infancia ahora que tiene que ordeñar vacas y cuidar gallinas.
“Voy con Dios por delante, con el corazón lleno de gratitud y con mi ejército de mariposas acompañándome, listos para volar alto y libres, como aquella niña hidalguense que un día soñó con llegar muy lejos
El rancho de su abuelo Octavio está ubicado en Singilucan, en la zona centro de Hidalgo, entre Pachuca y Tulancingo.

Sandra Itzel sabe montar a caballo

¿Cómo es Singilucan, la tierra natal de Sandra Itzel?

Singilucan es una zona poco explorada por el turismo pero que en años recientes se ha convertido en referencia para los excursionistas que recorren los cascos de las diferentes haciendas.

“Crecí en Hidalgo, así́ que todos los fines de semana ííbamos al rancho de mi abuelo Octavio y la pasaba rodeada de campo, sembradiíos, ganado y caballos”, escribió Sandra Itzel en un mensaje de Instagram de 2023, en el que aparece montando a caballo en una ranchería de Tulancingo.

El rancho de su abuelo Octavio, según se aprecia en algunas fotos que ha compartido la cantante, está en una breve llanura en medio de lomas.

“Me siento orgullosa de ser hidalguense, de llevar esa herencia ranchera. Podrán sacarme del monte pero jamás podrán sacar al monte de mi vida”.

La experiencia de La Granja VIP

Durante su experiencia en La Granja VIP, Sandra Itzel se ha enfrentado no sólo a los retos propios de un ranchero, también a lo que ha llamado traiciones, sobre todo en su relación con Eleazar Gómez.
Itzel chocó con el actor y cantante esta semana luego de que él le prometió que no la iba a nominar pero lo hizo. Eso provocó que le hiciera un fuerte reclamo y lo tachara de mentiroso y lo llamara “basura”.

No obstante, la cantante ha repetido dentro de la Granja que está disfrutando la experiencia.

Sandra Itzel en el rancho

“La Granja me recuerda de dónde vengo y quién soy. Me conecta con mis raíces, con la fuerza de mi tierra y con el amor que me enseñaron mis ancestros”.

