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Eduardo Verástegui responde SI ANDUVO con Ricky Martin y cuándo ocurrió el sonado romance

El religioso Verástegui fue cuestionado por la prensa sobre la confesión que hizo Aracely Arámbula respecto a su truene con ella para salir con el boricua.

Octubre 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Eduardo Verástegui se refirió a la confesión de Aracely Arámbula sobre su romance con Ricky Martin.

YouTube/Instagram

“Ustedes lo saben. Llevan 20 años preguntándome lo mismo”.

Los reporteros se toparon con la llegada de Eduardo Verástegui al aeropuerto de la ciudad de México y ahí cuestionaron al exactor por su relación actual con Aracely Arámbula.

“Es mi amiga, es una amiga de más de 30 años. Conozco a su familia, conoce a mi familia y somos muy buenos amigos. Igual que muchos compañeros de trabajo con los que he convivido desde hace 30 años seguimos siendo amigos. A Aracely la quiero mucho y es una gran mujer a la que admiro mucho”, dijo inicialmente Eduardo.

Luego, le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones de ‘La Chule’, pues fue por ella por quien se supo que el excantante de ‘Kairo’ había mantenido un romance con Ricky Martin y que la había tronado para estar con él.

TE RECOMENDAMOS: Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’

Con una risa nerviosa, el religioso respondió:

“No, ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobretodo que es una mentira y ustedes lo saben. Llevan 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos, pregúntenme otra cosa, ¿no?”, expuso intentando desviar la noticia que lo ha acompañado por años.

Luego, otro periodista le cuestionó si le molestaba que se pusiera en duda su sexualidad.

“Nombre, para nada, yo sé lo que soy. Imagínate si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí, yo sé quien soy así como tú sabes quien eres y eso al final del día te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendes”.

Finalmente, le hicieron comentarios referentes a los supuestos más de 15 años que lleva sin sostener encuentros sexuales.

“La castidad es un don del Espíritu Santo y la verdad es que todo católico practicante debería de ponerla en práctica. No es un asunto que yo inventé o una opción que yo descubrí por ahí”, manifestó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Eduardo Verástegui EXPLOTA cuando le recuerdan su relación con Ricky Martin: “Ojalá algún día se arrepienta”

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre el romance de Eduardo Verástegui con Ricky Martin?

La relación entre ambos ha sido objeto de rumores no confirmados desde el inicio de la década de los 2000, cuando ambos coincidieron por amigos en común en la industria latina en Estados Unidos.

En ese periodo, Verástegui iniciaba su transición de actor de telenovelas a proyectos internacionales, mientras Ricky Martin consolidaba su carrera global tras el éxito del pop latino.

En tanto, la confirmación habría llegado tras las declaraciones de Aracely Arámbula, quien sostuvo un romance con el mexicano. ‘La Chule’ les contó a varios periodistas por qué terminó con Eduardo.

“Un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin, entonces ella (Aracely) nos dijo de su boquita... a lo mejor ya no se acordará, pero dijo: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’”, declaró la periodista Ana María Alvarado en ‘Sale el Sol’.

eduardo verastegui Ricky Martin Aracely Arámbula
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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