¿Por qué Lupillo Rivera encaró a Lorenzo Méndez en '¿Apostarías por mí?’?”

Lorenzo Méndez entró al reality show con Claudia Galván, con quien tiene una relación compleja.

Juntos tienen una hija que ahora tiene 15 años, pero como pareja, tuvieron una larga pausa de cinco años.

De hecho, esa primera separación fue tortuosa debido a que se involucraron en un juicio por el pago de la manutención.

Mientras estuvieron separados, Lorenzo comenzó otra relación y ese antecedente fue el que provocó que Lupillo Rivera le hiciera un comentario irónico en "¿Apostarías por mí?”.

Dentro del reality, Lorenzo y Claudia son participantes mientras que Lupillo es juez. El día del estreno, el pasado domingo, justo antes de que Lorenzo entrara a la villa donde se desarrolla el reality show, Lupillo lo detuvo y le dijo:

“Tengo una duda con Lorenzo”.

La turbulenta historia de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

En ese momento, se pensó que Lupillo mencionaría el pasado de Lorenzo con su sobrina, Chiquis Rivera. Porque fue ella la pareja que Lorenzo tuvo mientras estuvo separada de Claudia Galván.

De hecho, luego de dos años de noviazgo, Chiquis y Lorenzo se casaron en 2019. El matrimonio, sin embargo, fue fugaz y el divorcio tormentoso.

Chiquis acusó a Lorenzo de tener problemas de adicciones, sobre todo con el alcohol, lo cual habría desencadenado todos los problemas de la pareja.

Lorenzo rechazó las acusaciones. Aseguró que lo que hizo Chiquis fue lucrar con su relación y la acusó de utilizarlo con fines publicitarios.

En 2022 la pareja se separó oficialmente. Lorenzo, dos años después, volvió con Claudia y es con ella que ahora concursa en "¿Apostarías por mí?”.

Lupillo lo que hizo en el estreno fue ser sutil con su comentario hacia su ex cuñado.