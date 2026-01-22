Suscríbete
Famosos

¿Por qué Lupillo Rivera encaró a Lorenzo Méndez en '¿Apostarías por mí?’?”

Ambos participan en el reality show: Lupillo es juez y Lorenzo concursante

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
leonardo mendez lupillo rivera.jpg

Leonardo Méndez y Lupillo Rivera tienen un pasado familiar en común

Instagram

Lorenzo Méndez entró al reality show con Claudia Galván, con quien tiene una relación compleja.

Juntos tienen una hija que ahora tiene 15 años, pero como pareja, tuvieron una larga pausa de cinco años.
De hecho, esa primera separación fue tortuosa debido a que se involucraron en un juicio por el pago de la manutención.
Mientras estuvieron separados, Lorenzo comenzó otra relación y ese antecedente fue el que provocó que Lupillo Rivera le hiciera un comentario irónico en "¿Apostarías por mí?”.

Dentro del reality, Lorenzo y Claudia son participantes mientras que Lupillo es juez. El día del estreno, el pasado domingo, justo antes de que Lorenzo entrara a la villa donde se desarrolla el reality show, Lupillo lo detuvo y le dijo:

“Tengo una duda con Lorenzo”.

La turbulenta historia de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

En ese momento, se pensó que Lupillo mencionaría el pasado de Lorenzo con su sobrina, Chiquis Rivera. Porque fue ella la pareja que Lorenzo tuvo mientras estuvo separada de Claudia Galván.
De hecho, luego de dos años de noviazgo, Chiquis y Lorenzo se casaron en 2019. El matrimonio, sin embargo, fue fugaz y el divorcio tormentoso.

Chiquis acusó a Lorenzo de tener problemas de adicciones, sobre todo con el alcohol, lo cual habría desencadenado todos los problemas de la pareja.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
Enero 04, 2026
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

Lorenzo rechazó las acusaciones. Aseguró que lo que hizo Chiquis fue lucrar con su relación y la acusó de utilizarlo con fines publicitarios.

En 2022 la pareja se separó oficialmente. Lorenzo, dos años después, volvió con Claudia y es con ella que ahora concursa en "¿Apostarías por mí?”.

Lupillo lo que hizo en el estreno fue ser sutil con su comentario hacia su ex cuñado.

“Nunca tuve la oportunidad de decírtelo pero te agradezco haber formado para de mi familia y te deseo toda la suerte del mundo”.

lupillo rivera Lorenzo Méndez Chiquis Rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
otro rollo cancelado.jpg
Famosos
Se cancela reencuentro de “Otro Rollo"; Adal Ramones queda triste, cansado y desilusionado
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
fernanda familiar.jpg
Famosos
Fernanda Familiar está enferma por una bomba de virus: “es algo muy peligroso cuando entra al pulmón”
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
apostarias por mi nominados.jpg
Famosos
La segunda pareja nominada en "¿Apostarías por mí?” pide la ayuda de Aldo de Nigris y Abelito
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (4).jpg
Famosos
¿Al hospital o la cárcel? Mhoni Vidente lanza grave predicción, un legendario cantante no está a salvo
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
enrrollados.jpg
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Lalo España fue el primero en abandonar el proyecto; ambos actores denuncian irregularidades de la empresa productora del show
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
carin leon (1).jpg
Famosos
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por la que Carín León pospone conciertos?
El cantante de regional mexicano tiene que guardar reposo por órdenes médicas
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
Brenda-Bezarez.jpg
Famosos
Brenda Bezares impacta sin maquillaje y revela que practica ORINOTERAPIA en ‘¿Apostarías por mí?’
La esposa de Mario Bezares sorprendió a los seguidores de la emisión.
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Flans-Ivonne.jpg
Famosos
Ilse y Mimí de ‘Flans’ destapan verdadera personalidad de Ivonne: muy intensa, difícil, nos dejaba de hablar
Las cantantes hablaron de lo difícil que fue trabajar y convivir con su compañera.
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez