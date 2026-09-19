¿Por qué Kunno le dijo a Niurka que la quería de suegra? Este es su amor imposible

Contrario a lo que se esperaba, Kunno y Niurka han desarrollado una enemistad acérrima dentro de la Granja VIP.

En las nominaciones, Kunno ha sido especialmente duro en contra de la vedette cubana. En el más reciente le soltó incluso una advertencia: “No me vuelvas a tocar sin mi consentimiento”.

Niurka se había acercado a Kunno para consolarlo luego de que lloró durante un momento de reflexión personal en el que confesó que suele ser muy duro consigo mismo.

Niurka lo abrazó y en ese momento Kunno no protestó pero luego, durante la nominación, le dijo:

“No puedo tener una amistad contigo”.

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Niurka intentó conciliar pero Kunno reaccionó cada vez más iracundo.

¿Quién es el crush de Kunno?

Luego, durante la dinámica de “echar tierra”, Kunno volvió sobre Niukra. Ella entonces respondió duro:

“A la gente estúpida se le responde así: lo que tu digas, mi amor”.

Kunno le dijo entonces: “Tú siempre tan respetuosa... y yo que te quería de suegra”.

Niurka reaccionó con un “asco”.

Kunno se refirió a que la quería de suegra porque desde hace varios años ha hablado públicamente de que tiene a Emiliano Osorio como su crush.

En varias entrevistas manifestó incluso que la única manera en que podría aceptar convertirse en actor de telenovelas es hacerlo en un melodrama con Emiliano.

Se trata de un sentimiento platónico ya que no existe registro siquiera deque se hayan conocido.