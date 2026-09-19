Carlos Rivera volvió a “El Rey León” durante la celebración de 500 representaciones

El musical El Rey León celebró un hito histórico al alcanzar las 500 representaciones en México. Desde el escenario del Teatro Telcel, el majestuoso montaje no sólo reafirmó su estatus como uno de los espectáculos preferidos del público, sino también, el poder transformador que tiene esta historia que sigue conquistando a distintas generaciones.

Como sorpresa, Carlos Rivera, quien interpretó a Simba en la versión teatral de El Rey León en España y México hace diez años, fue el encargado de develar la placa conmemorativa de las 500 representaciones, acompañado por productores, talento del elenco e invitados especiales.

Carlos Rivera en El Rey León José Luis Ramos

Desde su estreno en México, El Rey León ha cautivado a millones de espectadores gracias a su impactante propuesta artística, su innovadora puesta en escena, la música de Elton John y Tim Rice, y la visión teatral de Julie Taymor, convirtiéndose en una experiencia única para públicos de todas las edades.

“Estar aquí es muy bonito, en un escenario que pisé durante tantas noches. El Rey León abrió temporada en 2015 en México y quiero decir con mucho orgullo que le dio al mundo entero un semillero de talentos inmenso. Hoy, mexicanos hacen El Rey León en el mundo”, dijo Carlos Rivera.

Durante la ceremonia, Julieta González, productora, compartió unas palabras para agradecer al público, al elenco, al equipo creativo y técnico, así como a todos aquellos que han hecho posible el éxito de esta producción.

“¿Por qué hacemos una develación de placa? Bueno, pues para nosotros, los teatreros, esto significa muchísimo: significa celebrar junto con todos los que nos acompañan; celebrar con la compañía el haber tenido trabajo durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a todo el público que nos ha favorecido con su presencia a lo largo de este casi año y medio, en el que han visto la obra casi 500 mil personas”, Julieta González

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Jaime Matarredona, supervisor general de la obra, mencionó el nombre de las personas que más veces han visto El Rey León durante su segunda temporada en México, como una muestra de agradecimiento a los fanáticos más fieles.

El Rey León: Un fenómeno teatral que continúa haciendo historia

Alcanzar 500 representaciones significa un importante logro para la producción mexicana de El Rey León, además de ser el reflejo de la extraordinaria respuesta del público, que función tras función ha mantenido viva la magia de la sabana africana sobre el escenario.

Con un elenco de primer nivel, un equipo creativo excepcional y una producción de talla internacional, El Rey León continúa emocionando a miles de espectadores y reafirmando su lugar como uno de los espectáculos más emblemáticos y relevantes del teatro musical en la Ciudad de México.

La noche concluyó con un emotivo reconocimiento a todos los artistas, músicos, técnicos, creativos y colaboradores que han formado parte de este recorrido, quienes celebraron juntos este logro que ya forma parte de la historia del entretenimiento en nuestro país.

La temporada continúa en el Teatro Telcel y puedes conseguir tus boletos en la taquilla del teatro.