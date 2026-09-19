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Mariana Ochoa queda fuera de la placa de nominados de La Casa tras cardiaco duelo por la salvación

Ese Pérez y Brianda Deyanara intentaron ganar, pero la suerte estuvo del lado de Mariana.

Septiembre 18, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Mariana Ochoa

ViX

La suerte decidió el giro de los dados y el resultado fue que Mariana Ochoa quedara fuera de la placa de nominados de La Casa de los Famosos México.

El cardiaco duelo por la salvación fue con dados, y tras varios tiros, el mejor puntaje resultaba ganador. Solo un punto separó a Ese Pérez de Mariana Ochoa, mientras Brianda Deyanara quedó atrás.

Así, Mariana Ochoa, la última líder de la cuarta temporada, recuperó la salvación y decidió aplicarla a sí misma.

¿Quiénes están nominados?

Rumbo a la semana nueve de diez de La Casa de los Famosos México, quedan a salvo Mariana, Gema (compró la inmunidad), Yahir y Brianda.

Los nominados son: Cynthia Klitbo, Memo Shutz, Karina Torres, Ernesto Laguardia y Ese Pérez.

Mariana Ochoa La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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