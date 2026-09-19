Así se dañó la rodilla Ernesto Laguardia para siempre: era un intrépido biker y tenemos fotos de ese día

Ernesto Laguardia entró a La Casa de los Famosos lastimado de la rodilla.

Y ya dentro, sufrió una lesión en el pie derecho. Eso ha mermado la movilidad del actor dentro del reality.

Se trata, en realidad de una lesión que sufrió a mediados de 1998, justo después de terminar las grabaciones de “Desencuentro”, telenovela en la que interpretó al bombero Luis Torres.

El viaje trágico

Para celebrar el final de las grabaciones, decidió dedicarle varias semanas a la mayor de sus pasiones: viajar en motocicleta junto a sus dos entrañables amigos Guillermo Gutiérrez y Jorge Rangel.

El viaje terminó mal: las exigencias del viaje acentuaron una vieja dolencia en la rodilla y tras una valoración médica se determinó un diagnóstico dramático: operación de los meniscos.

Ernesto Laguardia Hemeroteca TVyNovelas

TVyNovelas estuvo en algunos puntos de aquel viaje y publicó fotos de esa odisea que se ha convertido en una lesión perenne: de hecho, Ernesto anunció que al final de La Casa de los Famosos, se someterá otra vez a cirugía.