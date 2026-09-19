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Así se dañó la rodilla Ernesto Laguardia para siempre: era un intrépido biker y tenemos fotos de ese día

Laguardia tenía una pasión ilimitada por las motocicletas y eso le costó caro en 1998

Septiembre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
ernesto laguardia rodilla (1).jpg

Ernesto durante el viaje con sus amigos Guillemro Gutiérrez y Jorge Rangel

Hemeroteca TVyNovelas

Ernesto Laguardia entró a La Casa de los Famosos lastimado de la rodilla.

Y ya dentro, sufrió una lesión en el pie derecho. Eso ha mermado la movilidad del actor dentro del reality.
Se trata, en realidad de una lesión que sufrió a mediados de 1998, justo después de terminar las grabaciones de “Desencuentro”, telenovela en la que interpretó al bombero Luis Torres.

El viaje trágico

Para celebrar el final de las grabaciones, decidió dedicarle varias semanas a la mayor de sus pasiones: viajar en motocicleta junto a sus dos entrañables amigos Guillermo Gutiérrez y Jorge Rangel.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El viaje terminó mal: las exigencias del viaje acentuaron una vieja dolencia en la rodilla y tras una valoración médica se determinó un diagnóstico dramático: operación de los meniscos.

ernesto laguardia rodilla.jpg

Ernesto Laguardia

Hemeroteca TVyNovelas

TVyNovelas estuvo en algunos puntos de aquel viaje y publicó fotos de esa odisea que se ha convertido en una lesión perenne: de hecho, Ernesto anunció que al final de La Casa de los Famosos, se someterá otra vez a cirugía.

Ernesto Laguardia La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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