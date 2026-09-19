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Azalia salva a su mejor amiga y provoca tremendo pleito en La Granja VIP: hasta “celulíticas” se dijeron

La placa de nominados de La Granja VIP cambió y ahora Carlos Trejo está en riesgo

Septiembre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip traición.jpg

La Granja VIP

Captura Instagram LG VIP

La segunda traición en la temporada 2026 de La Granja VIP quedó marcada por los marcados problemas entre Azalia y Niurka.

Ambas granjeras pasaron de la cortesía en los primeros días al enfrentamiento despiadado durante la segunda semana. Desde el jueves, cuando Azalia ganó el beneficio de la traición, Niurka y su equipo se sintieron inseguros.
El programa de este viernes comenzó, sin embargo, con otro pleito en vivo: Ivonne Montero fue desenmascarada y la exhibieron usando el baño de los granjeros, algo que ella tiene prohibido esta semana ya que es un peón.
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Aunque trató de escudarse en el argumento de que no sabía de esa regla, Adal Ramones anunció que sería castigada con una multa en el presupuesto.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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¿A quién salvó Azalia este 18 de septiembre y a quién traicionó?

Finalmente, Azalia anunció sus dos decisiones:
Primero, optó por salvar a Manelyk González

Azalia explicó: Yo salvé a Mane porque la granja está dividida en dos versiones y yo estoy buscando hacer familia.

Su decisión, sin embargo, provocó un comentario irónico de Mónica Escobedo, quien está nominada: “Pues claro que la salvó porque es su amiga”.

Manelyk reaccionó con enojo: "¿Pues qué querías, que te salvara a ti? Yo sí trabajo, no estoy de floja”.
Mónica respondió: “Yo trabajo más que tú, se nota en el sudor”.
Manelyk replicó: “Que tu sudes como cerdo no significa que trabajes más que yo”.
Y fue en ese momento en que Mónica soltó la frase: “Por lo menos yo no tengo celulitis”.
Adal Ramones intervino para dar por terminada la dinámica.

Después, Azalia decidió cambiar el destino de Carlos Trejo, ya que lo traicionó y lo puso en la placa de nominación.

Los nominados de esta segunda semana son, entonces:

  1. Mónica Escobedo
  2. Kevin Bicolor
  3. Niurka
  4. María Karuna
  5. Carlos Trejo
La Granja VIP Manelyk Azalia Ojeda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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