Poncho de Nigris y Marcela Mistral sufrieron una pérdida irreparable en medio del pleito con Ivanna Garza

Poncho de Nigris lleva experimentando una mala racha en el plano personal desde hace varios días. Esto ya que además del aparente distanciamiento con su hija Ivanna, él y Marcela Mistral, su esposa, recibieron una dura noticia que los inundó de tristeza, pues perdieron a un miembro muy querido de su familia.

La dolorosa pérdida que enfrentaron Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Mediante una serie de interacciones hechas desde sus respectivas cuentas de Instagram, Alfonso de Nigris y Marcela Mistral externaron su consternación por la muerte de un integrante de su círculo cercano. Se trata del fallecimiento del señor Mario Guzmán, el abuelo de “la Musa”, quien habría perdido la vida después de varios días en el hospital.

“Con profunda tristeza y nostalgia, sin darme cuenta de lo que siento, comparto que mi viejito chulo, ojitos de cielo, ha vuelto a casa. Gloria a Dios por mi Ing. Mario Guzmán”, escribió la conductora en este post al que Poncho reaccionó con un emoji de plegarias, demostrando que a pesar de los pleitos con su hija Ivanna, se mantuvo al pendiente de ella.

¿Qué pasó con Poncho de Nigris y su hija Ivanna? La pelea en la que Marcela Mistral terminó involucrada

Esta desgracia familiar por la muerte del abuelito de Marcela Mistral, ocurrió justo a la par de que salieron a la luz todos los problemas que Poncho de Nigris tiene con Ivanna, su hija mayor. Sobre este tema, trascendió que todo comenzó porque el exparticipante de La Casa de los Famosos México estaría negado a hacerle una fiesta de XV años, postura que aparentemente hizo molestar a la joven.

Poncho de Nigris se sinceró sobre un conflicto que tiene con Ivanna, su hija mayor Captura de pantalla, Instagram

Asimismo, puso en el “ojo del huracán” a Marcela Mistral, que fue señalada por haber influido en la decisión para no acceder a la petición de su primogénita. No obstante, aunque de Nigris no profundizó en el doloroso momento por el que pasa su esposa tras haber perdido a su abuelo, sí enfatizó en que ella no tuvo nada que ver, e incluso aseguró que su esposa se ofreció personalmente a ayudar con la organización, pero él simplemente no considera prudente realizar este evento que lo obligaría a reunirse con la familia de Lucy Garza, su expareja y madre de Ivanna.