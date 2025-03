Gabriel Soto se sinceró sobre sus verdaderos sentimientos por Geraldine Bazán tras la separación de Irina Baeva

Gabriel Soto hizo oficial su ruptura con Irina Baeva en julio de 2024, con todo y planes de boda incluidos, convirtiéndose en un hombre soltero y sin compromisos. A partir de ese momento, mucho se especuló sobre un posible nuevo romance, e incluso se mencionó la posibilidad de que quisiera retomar su matrimonio con Geraldine Bazán, una mujer a la que recientemente admitió, le profesa un enorme cariño.

Gabriel Soto delató qué siente por Geraldine Bazán y reveló si podrían reconciliarse

A propósito del estreno de “Monteverde”, su nuevo proyecto televisivo, Gabriel Soto abrió su corazón respecto a Geraldine Bazán, quien fue su pareja por más de 10 años y junto a la que procreó dos bellas hijas. No así, durante esta charla retomada por “Hoyr”, el actor aseguró que pese al cariño que le guarda, considera imposible que puedan retomar su relación, incluso ahora que él lleva ocho meses separado de Irina Baeva.

“No, no creo, ya pasaron muchos años. Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima en mi vida. Ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro”, puntualizó el artista.

Gabriel Soto confesó qué siente por Geraldine Bazán, a casi siete años de su divorcio Instagram

Finalmente, Gabriel reconoció que Geraldine lo acompañó durante las crisis de salud que atravesó recientemente, lo que explicaría que hubiera temporadas donde compartían mucho tiempo. “Ella estuvo muy al pendiente cuando yo me puse mal, estuvo preocupada. Al final somos papás de dos hijas, y yo siempre lo he dicho, que nuestra prioridad, porque me atrevo a hablar por ella, siempre han sido mis hijas”, sentenció, refiriéndose a Elissa y Alexa.

¿Por qué se divorciaron Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

La historia de amor entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán terminó en 2018, año en el que decidieron ponerle fin a su matrimonio tras una serie de rumores sobre una aparente infidelidad con Irina Baeva. Desde entonces, los actores tuvieron que encontrar la forma de llevar una buena relación por el bien de sus dos hijas, aspecto que inevitablemente los mantuvo unidos, provocando que los sentimientos siguieran presentes, aunque tal como explicó el protagonista de “Caer en tentación”, el amor que sentía por su expareja se transformó en un vínculo incondicional.