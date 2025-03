Poncho de Nigris rompió en llanto al hablar sobre los problemas con su hija mayor, pero lo tundieron por esta razón

Pese a que es una figura pública, Poncho de Nigris suele ser bastante cuidadoso respecto a lo que comparte de su familia, en especial cuando se trata de cuestiones relacionadas con sus hijos. Sin embargo, esta vez el influencer se enfrentó con un dilema respecto a Ivanna, su primogénita, situación que lo llevó al límite y lo hizo llorar en plena transmisión en vivo.

¿Qué pasó con Poncho de Nigris? El conflicto con su hija Ivanna que lo quebró

Durante una reciente dinámica en redes sociales junto a Wendy Guevara, Alfonso de Nigris habló brevemente de las diferencias que tuvo en las últimas semanas con Ivanna, su hija mayor, fruto de la relación que tuvo con Lucy Garza, quien está próxima a cumplir 15 años. Esto como consecuencia de que el regiomontano está negado a la idea de hacerle una fiesta de XV a la joven, algo en lo que al parecer no logran ponerse de acuerdo por presuntos conflictos familiares.

“La verdad es que no quiero juntar a las familias, eso es lo que no quiero. Espero que me entiendan, yo a Ivanna le doy lo que quieran. No le voy a hacer XV años tampoco a Isabella, me parece muy ridícula esta tradición pend*j* de vestir a las niñas y bailar el vals”, explicó.

Posteriormente, Poncho señaló a “Doña Lety”, su madre, como la responsable de gran parte de los desacuerdos que tiene con su hija, insinuando que fue ella quien provocó que se volviera un tema incómodo. “Es algo que me duele mucho, porque es mi misma familia la que está buscando causar problemas, la creadora de todo esto es mi mamá”, dijo el exintegrante del “Team Infierno” y posteriormente comenzó a llorar mientras se quitaba las gafas de sol que llevaba puestas.

Poncho de Nigris fue criticado por no querer hacerle una fiesta de XV años a su hija Ivanna Instagram

Como era de esperarse, las reacciones en línea no se hicieron esperar, y rápidamente surgieron decenas de comentarios en los que de Nigris fue severamente criticado. Algunos de los señalamientos iban dirigidos hacia su “egoísmo” ante el sueño de su hija, mientras que otros le recriminaron que ventilara estas cuestiones tan íntimas en el afán de deslindarse de este compromiso.

Wendy Guevara le demostró su lealtad a Poncho de Nigris tras verlo llorar en público

Desde el momento en que Wendy Guevara se dio cuenta de que su compañero ya no pudo contener las lágrimas, la influencer decidió cortar la transmisión, con el fin de darle su espacio para tranquilizarse y evitar que se volviera objeto de burlas. Asimismo, aseguró que entiende a la perfección estos sentimientos que desbordaron a Poncho de Nigris, detallando que su conflicto no era como tal la fiesta, sino que es por todas las dificultades que hay en su entorno. “Lo entiendo perfecto. Yo vengo de una familia superdisfuncional y es tan difícil. Él quiere proteger a la niña (Ivanna), porque sabe que esa fiesta va a terminar en memes y conflictos”, concluyo, reiterando que al final del día será la joven quien tendrá la última decisión sobre cómo quiere festejar su cumpleaños número 15.