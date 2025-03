La mamá de Gala Montes reveló nuevos detalles sobre su entrevista con Adrián Marcelo: ¿cuánto le pagó?

Las redes sociales explotaron luego de que se confirmara que Adrián Marcelo logró convencer a la mamá de Gala Montes para que le concediera una entrevista exclusiva. Esto ya que luego de varios días en los que existió la duda de si se concretaría esta colaboración, Crista Montes posó con el influencer, evidenciando que ya se habían reunido para grabar esta plática, por la que inicialmente se le hizo una oferta de 350 mil pesos.

Crista Montes dio sus primeras impresiones sobre la entrevista con Adrián Marcelo

A través de una conversación para “Chisme TV”, la señora Crista Montes dio sus primeras impresiones tras haber conocido personalmente a Adrián Marcelo, quien tuvo la oportunidad de entrevistarla. De acuerdo con los dichos de la mamá de Gala Montes, el exconductor de “SNSerio” la hizo sentirse cómoda en todo momento, lo que habría facilitado la dinámica que tenían planeada.

“Vengo llegando al hotel. Estuve con el señor Adrián Marcelo. Se van a llevar una sorpresa. Estoy muy contenta, vengo muy relajada, vengo con muy buena vibra. Me han atendido superbién todo el equipo. Ya lo verán”, señaló.

Respecto a cuánto le pagaron por este proyecto, doña Crista evitó entrar en detalles, en cambio sí insinuó que la cifra superó los 350 mil pesos que en un principio se le ofrecieron. “Se negoció, claro. No se acepta a la primera, se llega con una negociación. Todos sabemos que esto no fue algo que se buscó, sino que se fue dando”, explicó, sin revelar mayores detalles de las cosas que platicaron, aunque según se dijo en días pasados, el contenido no estaría enfocado en hablar mal de Gala Montes, pues esa fue una condición que pactaron para acceder.

Cuándo sale la entrevista de Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes

De acuerdo con la información que la señora Crista Montes compartió a través de sus redes sociales, esta inesperada colaboración con el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” estará disponible en el canal “Un porro con Adrián Marcelo” el domingo 23 de marzo a partir de las 18:00 horas, tiempo de México. Asimismo, se agregó también la especificación de que la entrevista con la mamá de Gala Montes saldrá a las 02:00 a.m. en Ámsterdam, ciudad en la que la intérprete de “Tacara” se encuentra actualmente.