Wendy Guevara le hizo el feo a Ninel Conde, ¡y hasta pidió que la sacaran de un evento! VIDEO

La popularidad de Wendy Guevara creció a niveles desproporcionados durante los últimos años, hasta convertirla en uno de los rostros más conocidos de la televisión y redes sociales. Es por esto que no resulta extraño que incluso otras celebridades quieran acercarse a ella para tomarse una foto, tal como pasó con Ninel Conde, quien en su afán de inmortalizar su encuentro con una de “Las Perdidas”, se llevó un inesperado gesto de rechazo que la dejó sin palabras.

¿Qué pasó con Wendy Guevara y Ninel Conde? El VIDEO de su incómodo encuentro

A través de su cuenta de Instagram, Wendy Guevara compartió la grabación de la vez que se dio el lujo de ignorar a Ninel Conde cuando le pidió que se tomaran una foto juntas. En las imágenes, se aprecia el momento exacto en el que la cantante llega emocionada a saludar a la influencer, que al percatarse de que es ella, le niega la selfie y se aleja del lugar, no sin antes pedirle a seguridad que la sacaran.

“Ay, quién es esta. No. Sáquenla”, pronunció la actual conductora de “Desiguales”, mientras todos a su alrededor trataban de contener la risa, pues todo se trató de una broma planeada especialmente entre ambas artistas.

¿Por qué Wendy Guevara rechazó a Ninel Conde? Este sería el origen de su ‘rivalidad’

Dicha publicación rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones, entre los que destacaron numerosos comentarios de internautas que aplaudieron la actitud de Wendy Guevara con Ninel Conde, y hasta señalaron que se trató de su “venganza”. Esto debido a que sus más fieles admiradores sí se percataron de que todo era un juego que se inspiró en una anécdota que la ganadora de La Casa de los Famosos México 1 contó durante una de sus visitas al podcast de Karime Pindter.

En esa ocasión, Wendy recordó que durante una de sus primeras invitaciones a eventos del medio, se encontró a la intérprete de “Ingrato” y quiso interactuar con ella, pero no lo consiguió debido a que aparentemente la actriz no estaba en la mejor disposición.

“Me pasó una vez con Ninel Conde, de verdad. Me la encontré en una alfombra roja y le pedí una foto. Y yo, pues era mi primera vez que iba a algo así, entonces traía un vestido bien c*ler*, qué vergüenza. O sea estaba fea, pero me veía más fea. Y Ninel me vio, y le dije: ‘hermosa, me regalas una foto’ y ella me vio y me hizo así (la vio de arriba a abajo), y dijo: ‘no’. Y se volteó y siguió con su celular, te lo juro”, contó, explicando que no se tomó a mal este momento, pues a pesar de que primero le quedó una sensación de rechazo, después Wendy Guevara pensó que Ninel no la reconoció, así que no le guardó rencores, hasta que años después habrían planeado invertir los papeles para recrear este momento.