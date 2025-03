La mamá de Poncho de Nigris reveló la jugosa cifra que Adrián Marcelo le pagaría por una entrevista

Poncho de Nigris advirtió a Adrián Marcelo que no entrevistara a su madre después de que el youtuber le pagó a la mamá de Gala Montes, Crista . A pesar de la advertencia, la madre de Poncho confirmó que el youtuber la contactó y le ofreció una gran suma de dinero por una entrevista. Pero hay un detalle.

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris?

A través de un video publicado en sus redes sociales, doña Lety Guajardo bromeó sobre cómo está esperando a que Marcelo la contacte de una vez por todas. Y luego, en uno de sus post en Instagram, habría confirmado que le pagarían hasta medio millón de pesos.

“Me ofrece 500.000 pesos y tú qué harías?”.

Sin embargo, el comentario parece haber sido eliminado por la mamá de Poncho de Nigris, pero El Heraldo de México logró tomar una captura. Además, el post que confirmaría su entrevista, sigue en su feed de Instagram.

Este fue el comentario que la mamá de Poncho de Nigris habría eliminado. (Instagram)

En un video de seguimiento, parece haber enviado una dura advertencia a su hijo: “La vida es un búmeran, ¿eh? Todo lo negativo y mala karma se regresa. Así es la vida (...) Así como yo el año pasado, que me quisieron aplastar y me quisieron fregar, pero volví, y no me importa estar vieja, pero yo voy a seguir adelante. No miento lo que digo”.

¿Será que Adrián Marcelo de verdad le sacará duras declaraciones a la mamá de Poncho de Nigris?

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris a la entrevista de Adrián Marcelo y Crista, la mamá de Gala Montes?

Poncho de Nigris se pronunció furioso en redes sociales sobre la entrevista de Crista Montes y su enemigo, Adrián Marcelo . Defendió a Gala diciendo que “eso no se le hace a un hijo”, y subrayó que no intentara hacer lo mismo con él.

Poncho de Nigris reaccionó a la entrevista de Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes. (X)

“Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”.

A pesar del revuelo que ha generado esta polémica, Marcelo no se ha pronunciado al respecto.

