Yolanda Andrade rompió el silencio sobre su presunto diagnóstico a esclerosis múltiple: ¿sí está enferma?

En los últimos días, han surgido distintos rumores en torno a la salud de Yolanda Andrade, entre los que se mencionó una infame noticia falsa de su muerte. Ahora, las versiones apuntaron a la posibilidad de que tenga esclerosis múltiple, una situación sumamente delicada de la que recientemente salió a la luz nueva información.

Yolanda Andrade reaccionó a su presunto diagnóstico de esclerosis múltiple

A través del canal de YouTube del comunicador Carlos Alberto, se divulgaron una serie de audios en los que Yolanda Andrade expresó su molestia en contra de Alejandro Gou por haberse atrevido a decir que tiene esclerosis múltiple, en especial porque es un tema que no le corresponde.

“Respecto a este señor, yo anoche te estaba escuchando Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y de pronto te oigo y dije: ¿cómo? si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende”, externó la conductora de “Montse&Joe”, que en toda la grabación se escuchó con dificultades para hablar con normalidad.

Sobre si es verdad que los últimos estudios a los que se sometió indicaron la presencia de esta enfermedad degenerativa, Yolanda Andrade prefirió guardar silencio, no sin antes agradecer por el apoyo que ha recibido desde que su salud comenzó a deteriorarse. Asimismo, añadió que si tuvo contacto con el productor de “Lagunilla Mi Barrio” fue porque él la contactó en el afán de recomendarle a una persona, y ella decidió responderle debido a que en ese momento creyó que estaba sincero, por lo que no esperaba que días más tarde la expondría de esta manera.

¿Qué dijo Alejandro Gou sobre la salud de Yolanda Andrade?

Fue el fin de semana pasado cuando mediante una conversación retomada por el canal “Beristime”, Alejandro Gou declaró que Yolanda Andrade había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. “Con Yolanda hablé hace dos semanas, cuando se iba a ir a la Clínica Mayo, que le habían detectado creo que esclerosis y se iba a eso”, apuntó el empresario, que además aseveró que esta información le fue proporcionada directamente por la artista en un mensaje de audio.