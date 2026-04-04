Poncho de Nigris peleó de joven contra dos luchadores exóticos y hasta Irma Serrano le ayudó en el ring

Si Poncho de Nigris se sube a pelear en la segunda edición de Ring Royale no sería la primera vez que el influencer se sube aun ring.

Poncho es el organizador de este evento de boxeo de exhibición y aunque se esperaba que la pelea estelar fuera la de él contra algún rival polémico (Adrián Marcelo es mencionado constantemente) eso no sucedió.

Hay que, sin embargo, refrescar la memoria y recordar que Poncho ya una vez se subió a un ring, pero no como boxeador, sino para combatir en lucha libre.

Después de salir de Big Brother con el tercer lugar, De Nigris comenzó su trayectoria como personaje público, apareciendo en polémicas, escándalos y uno que otro evento deportivo.

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¿Por qué luchó Poncho de Nigris con Polvo de Estrellas y May Flower?

Su relación con Irma Serrano “la Tigresa”, se convirtió en un show mediático que ambos aprovecharon para tener presencia pública.

La actriz, política y empresaria aceptó fingir un romance con el entonces joven Poncho de Nigris y la pelea en el desaparecido Toreo de Cuatro Caminos fue uno de los puntos más estrafalarios de su relación.

Poncho de Nigris luchó contra Polvo de Estrellas y May Flower, dos luchadores de los llamados exóticos. La rivalidad surgió, en realidad, como parte del programa de televisión “No manches”, en el que Omar Chaparro y Rafita Balderrama retaron a los luchadores.

¿Quién ganó la lucha de Poncho de Nigris contra Polvo de estrellas y May Flower?

Finalmente los que se subieron al ring fueron Rafita y Poncho, en una función que fue televisada como parte de las habituales funciones de lucha libre sabatinas, e incluso fue narrada por el legendario doctor Alfonso Morales.

La lucha fue tan emocionante como cualquiera otra.

Dos momentos de la lucha Captura canal 5

Poncho ganó la primera caída, perdió la segunda y cuando parecía que iba a ser derrotado en la tercera, surgió la Tigresa desde su butaca de primera fila para ayudarlo.

Irma Serrano aprovechó que Polvo de Estrellas bajó del ring para seguir con el castigo para Poncho y en un momento lo jaló de los pelos con especial saña.

Finalmente, Poncho y Rafita se alzaron como los ganadores del show.

