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Alejandro Fernández graba dueto con su papá Vicente y explota la polémica en redes

El cantante compartió un video de la grabación de la canción, la cual se lanzará el día de su cumpleaños

Abril 03, 2026 • 
Alejandro Flores
vicente fernandez (1).jpg

Alejandor uso una gorra con la leyenda: El hijo del rey

Instagram

“El Rey” es un clásico de la música ranchera.

Sus versos “con dinero y sin dinero / hago siempre lo que quiero” son parte de la cultura popular mexicana. Compuesta por José Alfredo Jiménez, esta canción tiene versiones incluso en clave de flamenco.
Pero en el siglo XX hay dos interpretaciones icónicas, además de la de José Alfredo: la de Pedro Vargas y la de Vicente Fernández.
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Las versiones de Vicente Fernández

La primera vez que la cantó fue en el disco “El ídolo de México”, de 1974, en la que Vicente aparece con traje de charro en color claro, alzando su sombrero y ejecutando el típico grito ranchero.
Con el tiempo se convirtió en el sello de sus conciertos en vivo, y de hecho la última vez que lo interpretó fue en el estadio Azteca, en su show de despedida en 2016.

El homenaje de Alejandro, el hijo del rey

Alejandro Fernández, hijo del Charro de Huentitán, la ha interpretado en varias ocasiones como parte de su repertorio pero ahora decidió ir más lejos para rendirle tributo a su padre: grabó un dueto con Chente.
A través del montaje de la voz de Vicente de una grabación original, Alejandro estuvo en el estudio para hacer este dueto del que compartió un video.

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En las imágenes, se ve y escucha a Alejandro hacer la segunda voz en la tercera estrofa de la canción.
Aunque no se escucha la réplica de Chente, se entiende que su parte se montará sobre la de Alejandro.

“Cantar El Rey siempre ha sido algo muy especial para mí. Hoy la canto con quien me enseñó a vivirla, mi padre, Vicente Fernández”, escribió Alejandro.

La canción completa se podrá escuchar a partir del 16 de abril.
En el mismo mensaje de Instagram en el que publicó el video, los fans de Chente y de Alejandro generaron una discusión en torno al dueto.

Mientras que algunos piensan que solamente Vicente Fernández alcanzaba registros de voz suficientes para interpretar “El Rey” y que por tanto sus versiones son inigualables, hay otros que elogiaron el esfuerzo de Alejandro.
“Te quedaste corto”, escribió uno de sus seguidores en un mensaje que fue respondido por otros fans que rechazaron esta opinión.
“Él es el hijo del Rey; es un homenaje, no una competencia”, se lee en una de las respuestas.
Alejandro, efectivamente, hizo la grabación con una gorra puesta con la leyenda “El hijo del rey”.

Alejandro Fernández Vicente Fernández
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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