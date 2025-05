Así fue el reencuentro de la mamá de Poncho de Nigris y Marcela Mistral: “El abrazo de Judas estuvo bien”

Una de las familias más mediáticas del espectáculo en México volvió a acaparar la atención del público, esta vez por un encuentro inesperado entre dos figuras que han protagonizado varias polémicas en redes sociales: Lety Guajardo, madre de Poncho de Nigris, y su esposa, Marcela Mistral. Después de varios meses de distanciamiento, ambas coincidieron en un evento familiar y protagonizaron lo que la propia Doña Lety describió como un “abrazo de Judas” .

¿Qué pasó entre Lety Guajardo y Marcela Mistral?

Las diferencias entre Lety Guajardo y Marcela Mistral no son un secreto. Desde hace tiempo, ambas han tenido desencuentros públicos que generaron controversia en plataformas digitales y programas de espectáculos. Aunque los detalles específicos de sus desacuerdos nunca fueron totalmente aclarados, se sabe que la tensión ha sido constante, al punto que Poncho de Nigris, esposo de Marcela e hijo de Lety, llegó a declarar que prefería mantener distancia con su madre.

La situación alcanzó un nuevo punto de atención cuando Doña Lety, conocida también por su actividad en redes sociales y su canal de YouTube, publicó un video en el que relató con honestidad y sin filtros cómo fue el momento en el que volvió a ver a Marcela Mistral en persona .

¿Dónde se reencontraron la mamá de Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

El esperado (y tenso) reencuentro entre Lety Guajardo y Marcela Mistral ocurrió durante el bautizo del pequeño Alonzo Mateo, nieto de Doña Lety. La ceremonia religiosa se celebró el 9 de mayo de 2025 y reunió a varios miembros de la familia, aunque Poncho de Nigris no pudo asistir por compromisos laborales. A pesar de su ausencia, Marcela sí se presentó en el evento, lo que derivó en el inesperado momento con su suegra.

En el video que compartió en su canal, Lety explicó que Marcela llegó sola y que el encuentro fue inevitable. Ambas se saludaron, y aunque no cruzaron palabra alguna, se abrazaron. “El abrazo de Judas estuvo bien”, dijo con un tono entre irónico y resignado, para dejar claro que, si bien hubo cordialidad superficial, no se trató de una reconciliación formal.

¿Se reconciliaron Lety Guajardo y Marcela Mistral?

A pesar del gesto de saludo, Lety Guajardo fue clara: la relación sigue distante. El reencuentro no significó una reconciliación ni una solución a los conflictos familiares que las han separado. En el video, Lety explicó que después del abrazo no hubo conversación ni acercamiento real. El acto fue meramente simbólico y no pasó de un momento de cortesía obligado por la ocasión familiar.

La madre de Poncho también expresó su deseo de que las diferencias con su familia, especialmente con su hijo, puedan resolverse en algún momento. “Espero pronto que se acabe esta locura”, afirmó visiblemente afectada, demostró así que, pese a las diferencias, anhela la paz y la unión en su entorno familiar.

¿Por qué Poncho de Nigris está distanciado de su madre?

El distanciamiento entre Poncho de Nigris y su madre Lety Guajardo ha sido tema de conversación en varias ocasiones. Aunque el influencer y presentador ha evitado dar detalles extensos, ha manifestado públicamente que prefiere mantenerse alejado de su madre para evitar conflictos. Por su parte, Lety ha expresado en distintos videos que lamenta la situación y que sufre por la falta de comunicación con su hijo.

El conflicto parece tener raíces personales y emocionales profundas que, hasta ahora, ninguna de las partes ha querido ventilar completamente. Sin embargo, la fricción también se ha reflejado en redes sociales, donde los seguidores de ambos han tomado partido en más de una ocasión.

¿Qué dijo Doña Lety sobre el futuro de la familia?

Durante su video, mientras preparaba su tradicional receta de pollo con mole, Lety Guajardo abrió su corazón. Más allá del tono ligero con el que relató el momento con Marcela, dejó ver que le duele el distanciamiento con su familia. Aseguró que desea que todo vuelva a la normalidad y que anhela que se restablezca la armonía con su hijo, su nuera y sus nietos.

“La familia es lo más importante”, comentó, al tiempo que reiteró su esperanza de una reconciliación, aunque reconoció que por el momento no hay avances concretos.

Por ahora, solo queda esperar si en futuras reuniones familiares estos lazos rotos podrán comenzar a sanarse. Mientras tanto, el drama familiar continúa, y como siempre, bajo la mirada atenta del público.