Poncho de Nigris enfrenta a sus odiadores por la compra del pato Merlín: “Si tengo dinero, en qué les afecta”

“Ando jodido lesionado y todo enfermo”, dice Poncho de Nigris en un video en el que enfrentó a sus detractores.

El influencer anunció este miércoles en su cuenta de X que estaba dispuesto a pagar medio millón de pesos por el pato Merlín, que se ha hecho popular debido a que acompaña a sus dueños para apoyar a la Selección Mexicana e incluso ya asistió a uno de los partidos.

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Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil.



Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias 🙏🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) June 24, 2026

La propuesta de Poncho generó de inmediato repudio en redes sociales con tanta fuerza que el influencer decidió responder con dos videos en su perfil.

“Hay gente que les molesta que te vaya bien... me están criticando por la compra venta del pato Merlín. No sé en qué les afecta; si tengo para comprarlo, en qué les afecta”.

¿Ya compró Poncho de Nigris al Pato Merlín?

De Nigris asegura que ya tuvo una primera respuesta de parte de la familia de Merlín y que las pláticas avanzan satisfactoriamente pues por lo pronto ya aumentó la oferta a casi un millón de pesos.

“Vamos a llegar una buen acuerdo. No sé por qué la gente se molesta. Creo que puede ser un ganar ganar para todos”.

Poncho de Nigris hizo una de sus acostumbradas frases célebres para explicar que, desde su punto de vista, no hay nada de malo en querer comprar al pato Merlín, el cual, dice, disecado será Historia.