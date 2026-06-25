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Poncho de Nigris enfrenta a sus odiadores por la compra del pato Merlín: “Si tengo dinero, en qué les afecta”

El influencer asegura que ya está en pláticas con los dueños del pato y que la historia tendrá un “final feliz”

Junio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris pato merlin.jpg

Poncho de Nigris y el Pato Merlín

Instagram

“Ando jodido lesionado y todo enfermo”, dice Poncho de Nigris en un video en el que enfrentó a sus detractores.

El influencer anunció este miércoles en su cuenta de X que estaba dispuesto a pagar medio millón de pesos por el pato Merlín, que se ha hecho popular debido a que acompaña a sus dueños para apoyar a la Selección Mexicana e incluso ya asistió a uno de los partidos.
TE RECOMENDAMOS: Dónde puedes encontrar a Merlín, el pato mundialista viral que enterneció las redes sociales

La propuesta de Poncho generó de inmediato repudio en redes sociales con tanta fuerza que el influencer decidió responder con dos videos en su perfil.

“Hay gente que les molesta que te vaya bien... me están criticando por la compra venta del pato Merlín. No sé en qué les afecta; si tengo para comprarlo, en qué les afecta”.
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Alejandro Flores

¿Ya compró Poncho de Nigris al Pato Merlín?

De Nigris asegura que ya tuvo una primera respuesta de parte de la familia de Merlín y que las pláticas avanzan satisfactoriamente pues por lo pronto ya aumentó la oferta a casi un millón de pesos.

“Vamos a llegar una buen acuerdo. No sé por qué la gente se molesta. Creo que puede ser un ganar ganar para todos”.

Poncho de Nigris hizo una de sus acostumbradas frases célebres para explicar que, desde su punto de vista, no hay nada de malo en querer comprar al pato Merlín, el cual, dice, disecado será Historia.

“No sé cual es la bronca, qué está mal. Si tengo el dinero, qué está mal”.

Poncho de Nigris VIRAL
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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