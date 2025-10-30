Suscríbete
Pepillo Origel destapa qué pasó con la herencia de Silvia Pinal: “Andan todos como buitres”

El comunicador habló sobre los bienes que dejó la ‘Última Diva del Cine de Oro Mexicano’.

October 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Juan-José-Origel.jpg

Juan José Origel destapó qué pasa con la herencia de la ‘Diva del Cine Mexicano’.

YouTube

“Es mejor retirarse, andan todos como buitres por la herencia”.

A punto de cumplirse un año de la muerte de la primera actriz Silvia Pinal el tema de la herencia está que más latente, pues existe una disputa entre los herederos de la ‘Última Diva del Cine de Oro Mexicano’.

Ante el silencio de la familia, es el conductor de espectáculos Juan José ‘Pepillo Origel, amigo de doña Silvia, quien rompió el silencio y habló sobre los bienes de Pinal.

Recientemente, ‘Pepillo’ fue invitado al programa ‘La Mesa Caliente’ y ahí fue cuestionado sobre la herencia que dejó la protagonista de ‘El Ángel Exterminador’. El comunicador no se guardó nada y destapó todo lo que sabe sobre la repartición de los bienes de la actriz.

En la primera parte de la entrevista, el conductor del programa ‘Con Permiso’ recordó la gran amistad que tuvo con doña Silvia Pinal durante varios años y señaló que no le gustó ver la manera en la que la primera actriz se fue “desgastando” y que no la respetaran al seguirla mostrando al público.

“Tuve una amistad de muchos años con la señora Pinal me dolió mucho ver la forma en la que se fue desgastando, se fue enfermando y que no le tuvieran el respeto que se merecía la señora”, dijo.

Sobre los bienes materiales, Origel dijo que es un “problema muy grande” pues no existe una albacea. Recordó que Tina Galindo era la responsable de cuidar el patrimonio, pero lamentablemente falleció. Después la hermana de la productora de teatro quedó como responsable, pero se peleó con una hija de Silvia.

“La herencia es un problema muy grande porque, hasta donde yo sabía, Silvia había dejado todo arreglado con la albacea Tina Galindo, fallece también, y se lo dejan a la hermana de Tina, que tiene un problema con una de las hijas (de Silvia Pinal). Es mejor retirarse, andan todos como buitres por la herencia”, contó.

Juan José Origel ha hablado en diversas ocasiones de su amistad con Silvia Pinal, por lo que su molestia por el maltrato, la herencia y los últimos días de vida de la ‘Diva’, no se apagan.

“Muy triste, siento que perdí una de mis grandes amigas, una mujer que yo creo que todo México lo siente porque siempre tuvo cariño para todo, para todos sus trabajos. No tengo palabras, la verdad estoy muy consternado y lo único que le pido a Dios es que la haya recibido como se merece, como una mujer que me dio mucho cariño, yo le di también mucho cariño, que viajamos mucho, que tuvimos la oportunidad de viajar en Europa”, expresó ‘Pepillo’ al momento de la muerte de la primera actriz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
