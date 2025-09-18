Suscríbete
Pepillo Origel despierta pasiones con foto inédita de cuando era joven

Los seguidores del conductor de televisión no se aguantaron las ganas de comentar la publicación

September 18, 2025 • 
Alejandro Flores
pepillo origel.jpg

Pepillo Origel actualmente conduce “Con permiso”

Instagram

No es la primera vez que Juan José Origel publica una foto de su juventud. Pero la que decidió lanzar en su perfil de facebook este 18 de septiembre generó un asombro especial.

"¡Así lucía de joven!”, escribió Pepillo para acompañar a la publicación.
Se trata de una foto en la que aparece el conductor de televisión como un veinteañero y con una pose elegante.
Origel no precisa en dónde se tomó la foto pero es evidente que está rodeado de árboles, además de que la imagen tiene la técnica de retoque de color, lo que la hace parecer al mismo tiempo antigua pero nítida.

La otra foto juvenil de Pepillo

En mayo de 2022 fue la anterior ocasión en la que Pepillo se hizo viral por publicar una foto de su juventud. En esa ocasión, compartió una foto en Vallarta, en la que vestía pantalones de mezclilla.
“¡Vean lo que me encontré! Una foto de hace mil años en Vallarta”, escribió el conductor en esa ocasión.

TVyNovelas consignó las reacciones generadas por esa foto que provocó varias críticas positivas de famosos, y hasta le preguntaron “a qué hora salía por el pan”.
Las reacciones no fueron diferentes con esta nueva fotografía en la que Pepillo viste una camisa verde y un pantalón café.

"¡Pepillo: Lucía usted precioso! ¿Pero sabe algo? Le faltaba esa gran sonrisa que tiene usted ahora y sigue estando bien chulo”, fue uno de los efusivos comentarios que escribieron sus seguidores en la publicación.

Piropos para Pepillo Origel

Pepillo Origel ha declarado que ya decidió renunciar al amor y que muy pronto también espera retirarse del mundo del espectáculo. Su expectativa es dedicarse a disfrutar de su vida entre sus casas en León y San Miguel de Allende.

pepillo origel juvenil.jpg

Las dos fotos de Pepillo de joven

Instagram

Mientras tanto, disfruta de los halagos de sus seguidores.

Screenshot 2025-09-18 004244.png

Las críticas son positivas casi todas

facebook

“Guapísimo , aún sigue siendo un hombre muy atractivo, muchas felicidades”, se lee en otro comentario.

JUAN JOSÉ ORIGEL Pepillo Origel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
