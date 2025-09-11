Pepillo Origel ya no quiere saber nada de novios y explica por qué

Juan José Origel siempre ha procurado mantener su vida amorosa en privado, pero de vez en cuando se a atrevido a contar algunas anécdotas sobre sus romances.
La última vez que lo hizo, se veía realmente entusiasmado e incluso habló de la posibilidad de hacer vida en pareja.
Fue en 2024 cuando Pepillo se dio la oportunidad de enamorarse de una joven 30 años menor que él pero que era, según su propia descripción, “un joven encantador”.
Juan José contó que se conocieron en Madrid pero que en realidad era un adinerado árabe que vive en Dubai. Los planes de Pepillo era dividir su vida entre su natal León (donde vive su familia) y Madrid (donde haría vida de pareja con ese joven).
Finalmente los planes fracasaron: en junio de 2024 anunció que estaba otra vez soltero.
La experiencia, ahora se sabe, fue impactante y se ha convertido en la última que Pepillo tiene novio.
“Estoy solo y déjame decir lo que pienso: de aquí al día en que Dios me lleve, no quiero volver a tener una pareja”, dijo con profunda convicción durante una entrevista para el canal de Youtube del Burro Van Rankin.
¿Por qué Pepillo ya no quiere tener novio?
Cuando el Burro le preguntó la razón de su drástica decisión, Pepillo fue enfático y repitió constantemente que era una decisión absoluta.
“No quiero. Vivo feliz con mis perros. Ya no tengo edad de enamorarme”
Pepillo aseguró que es feliz siendo soltero, que goza su vida estando siempre de viaje entre la Ciudad de México, León y San Miguel de Allende, en donde tiene todo lo que necesita para ser feliz: casa y amigas.
“Te lo juro: no quiero tener ni pareja ni amores ni nada. Ya yo mi vida... lo que te dije: me quiero ir a León”