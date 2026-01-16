Suscríbete
Pepillo Origel explota contra expanelista de La Casa de los Famosos México y defiende a Andrea Legarreta

"¡Hipócrita!”, le dijo Pepillo por sus comentarios a propósito del romance de Legarreta con Luis Carlos Origel

Enero 15, 2026 
Alejandro Flores
pepillo origel andrea legarreta.jpg

Pepillo está feliz por el romance

Instagram

Por azares del destino y del amor, los nombres de Pepillo Origel y Andrea Legarreta ese mencionan juntos ahora con más frecuencia.

Legarreta confirmó este miércoles que comenzó un romance con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo.
Desde Madrid, España, donde está de vacaciones, Origel mandó un mensaje en video para felicitar a la pareja.

“Ya se desató la noticia de que mi querida Andrea Legarreta está enamorada. Y está enamorada de un sobrino mío que es mi ahijado además, Luis Carlos. Es el único sobrino Origel que tengo porque es hijo de mi hermano y es el único que lleva el apellido Origel”.

Legarreta y Luis Carlos comenzaron a coquetear desde mediados de 2025, cuando comenzaron a frecuentarse y comentarse publicaciones en redes sociales.

“Yo como que ya me lo sospechaba eh... pero como él no me lo decía, yo no decía nada; pero ahora ya puedo decir que tengo una sobrina”.

Legarreta respondió a ese mensaje con un texto en el que agradeció las palabras del periodista.

“Mi Pepillo hermoso. Gracias por tus buenos deseos. Tú y tu familia son hermosos!. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo. Y a Luis Carlos TANTO”.

¿Qué dijo René Franco de Pepillo Origel?

Una reacción inesperada ante este noviazgo fue la de René Franco, quien habló del tema en su programa La Taquilla.

Franco lanzó un comentario al aire:

“Imagínate ahora: después de tanto pelearse, Andrea va a terminar siendo su sobrina política, van a terminar siendo parientes”.

El comentario llegó a oídos de Origel, quien estalló en contra del ex panelista de La Casa de los Famosos.

"¡Ya me tienen harto! René Franco, ¿cuándo me he peleado con Andrea Legarreta”., escribió Pepillo en su cuenta de Instagram.

Además, agregó un fuerte calificativo en contra del también exparticipante de Big Brother VIP.

“Y eso que dices que eres mi amigo, hipócrita”

andrea legarreta Pepillo Origel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
