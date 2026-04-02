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Pedrito Sola corta su relación con Tania Rincón: “Ya no es mi amiga y no me importa”

El conductor de “Ventaneando” contó una anécdota desconocida que vivió con la conductora de Televisa

Abril 01, 2026 • 
Alejandro Flores
pedrito sola y tania rincon.jpg

Pedrito Sola exhibió a su examiga

Instagram / Captura Ventaneando

Dice Pedrito Sola que no se acuerda cuándo fue que su relación con Tania Rincón se deterioró.

Pero hasta Mónica Castañeda, su compañera en “Ventaneando”, le aconseja dejar ese pleito en el pasado.
“Cada vez que mencionamos el nombre de Tania, sales con lo mismo; ya deja ese rencor”, le dijo durante la emisión del programa de este miércoles.
La conversación en realidad comenzó con un tema totalmente distinto: la decisión de Andrea Legarreta de irse de vacaciones con sus hijos y con su exmarido, Erik Rubín, a pesar de que ambos tienen ya pareja.
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Andrea y Erik llevan, pese a la ruptura, una relación de amigos que les permite hacer vida familiar con sus hijos. Una situación similar desarrolla Tania Rincón con su ex esposo Daniel Pérez.
Fue entonces que Pedrito no pudo sino recordar que la conductor de Televisa lo ignora cada que lo ve.

“Tan bien que me llevaba yo con ella y ahora ya no me habla”, acusó Pedrito.

La historia de una amistad perdida entre Pedrito Sola y Tania Rincón

Pedrito Sola dice que cuando Tania trabajaba en Azteca igual que él, eran “requetebuenos compañeros” pero que ahora parece que no lo conociera.

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Y aunque no sabe exactamente por qué, intuye que fue por algún comentario sobre su vida romántica. Y recordó que cuando Tania fue a Catar para la cobertura del Mundial de 2022, él hizo un comentario en “Ventaneando” sobre una cota que tuvo con un hombre.

“Me extraña (que no le hable). Un día fui a un evento donde estaban Ferka y ella en entrevistas y cuando terminaron, vino (Ferka) volada (a saludarlo)y yo pensé que ella también venía y me levanté pero no”.

Castañeda le insistió en que probablemente fue un malentendido o que quizá no lo vio, pero Pedrito fue escéptico y hasta soltó una carcajada fingida.

“Bueno no importa, ya no está acá (en Azteca), ya vive en otro lado (Televisa), ya no es mi amiga”

Pedrito Sola
 tania rincón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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