Regresa ‘Jeans’ tras años distanciadas y disputas por el nombre; Paty Sirvent anuncia fusión con ‘JNS’

Usuarios en redes sociales ya especulan si habrá nuevas integrantes.

October 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Paty Sirvent anunció el regreso de ‘Jeans’.

“Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque ‘Jeans’ regresa. Qué emoción”.

Fue a través de redes sociales que la cantante Paty Sirvent anunció que la agrupación ‘Jeans’ prepara su regreso a los escenarios con una fusión con ‘JNS’. La intérprete, quien es una de las fundadoras del grupo, se mostró emocionada y llena de nostalgia por el regreso.

El video coincidió con una cuenta oficial de Instagram llamada “Jeans Oficial”, que suma también el acrónimo ‘JNS’, utilizado en últimos años por Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López.

En el clip, Paty aparece vestida con jeans y una chamarra de mezclilla que evoca la moda que caracterizó los inicios de la banda en 1996.

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando ‘Jeans’, un grupo lleno de sueños, lleno de energía, lleno de incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar”, dice Sirvent en la publicación.

Más adelante, comparte su emoción al mirar atrás: “Ahora, volteando hacia atrás, me da muchísimo gusto y muchísima nostalgia ver todo lo que pasó, todos los recuerdos increíbles que tengo con mis compañeras. Fue toda una generación que marcamos con las canciones que nos siguen acompañando en el corazón, en los recuerdos, en el alma. Cada avión, cada camioneta, cada carretera, todas las carcajadas, fueron reales y aquí siguen”, comenta la intérprete.

Y añade que “hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque ‘Jeans’ regresa. Qué emoción”.

Sin ofrecer más detalles sobre la conformación del grupo o de los planes inmediatos, y sobre todo sin sus compañeras, Sirvent dio el anuncio que abrió un debate pues incluyó en su publicación la frase “¿Nueva generación?”, dejando en el aire si habrá nuevas integrantes.

¿Paty deja su carrera como cantante para niños?

Fue en la primera década de los 2000 que Paty Sirvent se separó de Karla, Angie, Regina y Melissa, y se enfocó en carrera como solista creando música para niños bajo en nombre de ‘PatyLu’.

A mismo tiempo, Paty se casó con el político panista César Nava y con quien procreó a su hija Inés. Recientemente, Sirvent celebró 15 años de matrimonio.

Durante el reencuentro de ‘Jeans’ en 2015, Paty Sirvent fue invitada a participar, pero decidió no hacerlo para concentrarse en su proyecto solista.

Todo indica que la polémica por el uso del nombre del grupo quedó atrás, aunque no se sabe cómo estará conformada la ‘nueva banda’, sobre todo por la ausencia de Karla, quien se alejó del grupo para enfocarse en buscar ser mamá y en en seguir generando contenido para su programa ‘Pinky Promise’. Y por los problemas de salud que enfrenta Regina, quien fue diagnosticada con cáncer de colon.

Sobre la carrera de solita de ‘PatyLu’, la intérprete no expresó si continuará, tendrá una pausa o terminará su proyecto.

Paty Sirvent
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
