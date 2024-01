Paty Manterola aparece postrada en cama y sin poder moverse; lleva varios días así

Oramos por al salud de la querida actriz.

Paty Manterola, de 51 años, lleva tres días inmovilizada a causa de fuertes dolores en la espalda baja, por lo que no ha podido levantarse de la cama.

"¿Qué creen? Hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé la espalda y no me he podido levantar. Yo creo que tengo un disco (mal). Hoy de plano voy a tener que ir al doctor a que me revisen porque de plano no me puedo mover, no puedo hacer nada”.

“Ahorita estoy con calor y me he estado poniendo pomadas... No saben la cantidad de menjurjes que me he estado poniendo para ver si mejora el dolor, pero yo creo que sí se me movió algún disco o algo”.

Más tarde, la querida cantante de GB5 (antes Garibaldi) compartió que ya está en recuperación tras haber ido al médico.

“Mis amores, gracias a todos por sus mensajitos, por compartirme sus remedios, ya estoy en tratamiento, ya tengo un parchecito en mi espalda, estoy con medicamentos relajante-musculares, estoy con medicamento para el dolor... A veces el cuerpo dice, párale tantito, y yo que soy tan activa y ando de arriba para abajo con los niños, en el escenario bailando, haciendo ejercicio, no paro... Gracias a todos, estoy muy apapachada en casa por mi esposo (Forrest Kolb) y mis hijos que me traen mis cositas”.

