Addis Tuñón pone en su lugar a Bellakath por haberla llamado pobre perra

Bellakath explotó contra los conductores del programa ‘De primera mano’ por “editar” las declaraciones que dio en una entrevista hace unos días ante medios de comunicación durante un evento de la Sociedad de Autores de Compositores de México (SACM).

“Esta pobre perra se me arrastraba por una foto el día que yo fui (al programa ‘De primera mano’), de hecho voy a buscar la foto para que se cagu. Yo nunca dije que me llamaran maestra, ahí todos los compositores se llaman entre ellos maestros por respeto. Vean, esta es la perra que se arrastraba por una foto, yo nunca me enojé, tenemos la entrevista, cómo la editaron, hasta le pusieron efectos para que pareciera que me enojé, me hicieron una pregunta que no entendí, la pende.. (la reportera) no sabía ni formular la pregunta, cómo que no es apta para niños, yo todo el tiempo tengo un semblante de tranquilidad cuando están los reporteros. No sé si a ella le paguen más, pero es la que más ‘bufa’, yo tengo dos carreras, tú que tienes, tienes pura envidia, pobrecita ha de vivir todavía en casa de sus padres... Voy a subir a mi tiktok la entrevista completa, grabada del cel de mi madre, porque mi mamá lo grabó, ahorita para que se les caiga el pin.. programa de mier..”.

Hace unos momentos, la presentadora Addis Tuñón le respondió ante las cámaras del programa ‘De primera mano’ a Bellakath.

“Creo que está muy molesta Bellakath, tiene muy poco en la industria, comprendemos que esté molesta, es la inexperiencia. Quiero decirle con todo el cariño que se le puede tener a una chica de veintitantos años con el éxito que tiene indiscutible en un nicho muy definido... Entre denigrar y opinar hay una distancia abismal... Yo lo que hice fue opinar sobre esta letra que considero y me sostengo que no se puede comparar con las letras de grandes compositores que ha dado nuestro país. No estoy denigrando, tú sin embargo, hay una distancia muy lejana entre defenderte y ofender. Tu estás insultándome diciéndome perra, metiéndote con mi vida sexual, metiéndote con mi esposo, esas cosas no me pueden ofender porque no machan conmigo. Me dijo que es los que tenía que hacer con mi esposo. Bellakath, no lo tomes personal, porque espero que te vaya muy bien en la carrera, no lo tomo personal, lo que tú me dices, ni me ofende, ni me checa ni me choca, ni me representa igual que tu música”.

No sólo Addis Tuñón, también los conductores Gustavo Adolfo Infante y Lalo Carrillo le respondieron a la cantante de temas como “Gatita” y “Reggaeton Champagne”.

“Nadie se arrastró a pedirte una fotografía, tú fuiste la que pediste una fotografía conmigo. Addis tampoco estuvo de arrastrada rogándote por una fotografía. Me están recodando que en una junta dijeron que venga Bellakath, yo dije que no venga, y me dicen: ‘Mira es que trae este asunto de que hay una canción’... Entonces ya tres (personas) que te digan, yo no quería que viniera, pero que bueno que vino... La muchacha tiene éxito, es joven, tienes que aprender a soportar las críticas”, le dijo Gustavo Adolfo Infante.

“Ya es personal, la crítica era a la canción, no a la persona, hermana, te falla un poco la memoria, quien te ha defendido en muchos momentos, aquí hemos dicho, que a diferencia de Dani Flow habla en tercera persona y por eso se vuelve denigrante, ella habla en primera persona y esté en su derecho, que de eso a que yo, no te fluye el agua, tú diciendo que mis hijos, pues estás viendo, hermana, yo tengo puros sobrinos, pero a ellos jamás les pondría una música así”, expresó Lalo Carrillo.

