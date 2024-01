Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, confiesa que ya tiene novio y esto dijo su papá

Elissa Marie Soto Borja Bazán debutó en las pasarelas y lució un espectacular vestido de XV años, valuado en más de 5 mil dólares (más de 85 mil pesos mexicanos).

La hija de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvo su debut como modelo en las pasarelas en los 40 años de Intermoda, la Industria del vestido en Guadalajara.

En entrevista para ‘Venteneando’, la joven, que este próximo 17 de febrero cumplirá XV años y que ya le pidió a su papá un viaje con sus mejores amigas, compartió su emoción y habló si se dedicará al mundo del modelaje o seguirá los pasos de sus papás en la actuación.

“Llena de emoción, maripositas, felicidad, me puse nerviosa antes de salir, superemocionada para que todos vieran esta obra de arte. Me gusta la cinematografía, me gusta escribir, quiero escribir un día un libro y poder convertirlo en una película, ese es mi sueño como a largo plazo, si me gustaría poder dirigirme en esa dirección”.

Finalmente, Elissa Marie confesó que ya tiene novio: “Estoy muy feliz, muy contenta, es algo muy personal para mí".

Cabe señalar que Gabriel Soto declaró hace unos meses en ‘Despierta América’ que su hija “ya tenía un pretendiente de su misma edad que le mandaba flores” y que “mientras su hija esté feliz él lo estará".

