Muere el padre de un exconductor de ‘Venga la Alegría’ y lo despide con un triste mensaje

“Fue un padre sumamente amoroso y siempre me apoyo en todo, absolutamente todo”.

Hace más de 10 años, el conductor Raúl Osorio decidió retirarse del mundo del entretenimiento, justo cuando gozaba de fama, popularidad y el cariño del público.

‘Rulo’, como le llamaban de cariño, formó parte de una divertida etapa de ‘Venga la Alegría’. El grupo de conductores conformado por Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Tania Rincón, Tabata Jalil y Raúl Osorio, entre otros, eran de los más vistos y queridos del momento.

En uno de los puntos más altos de su carrera, Osorio decidió abandonar las pantallas y mudarse a Yucatán sin dar mayores explicaciones, sin embargo, en 2024, ofreció una entrevista donde reveló los motivos por lo que dejó su carrera.

Raúl expresó para el sitio ‘Yucarnal’, en 2024, que haber perdido a su mamá le generó una profunda depresión que le impidió continuar con su trabajo y en Yucatán encontró refugio y comenzó a dedicarse a los negocios. Tiene un restaurante llamado ‘La Quinta de Elena Roldán’.

Pero la muerte volvió a tocar la puerta del exconductor y fue él mismo quien anunció que perdió a su padre.

En una publicación expresó que los médicos y enfermeros del Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida hicieron todo para salvar al señor Raúl Osorio Arce.

“Sé que hay mucha gente que lo apreciaba y le tenía mucho cariño. Gracias a todos los que me escribieron para darme el pensarme, es un muy reconfortante en estos momentos. Dios los Bendiga!!!”, escribió el exconductor.

Y añadió que “fue un padre sumamente amoroso y siempre me apoyo en todo, absolutamente todo, los que lo conocieron saben que fue un hombre recto, integro, honesto que me inculcó los valores de la honestidad. Yo sólo tengo buenos recuerdos de él y de mi bonita infancia que me hizo pasar siempre. Se fue tranquilo y todo fue muy rápido. Descanse en paz y estoy seguro que Dios lo tendrá en su santa gloria”.

El deceso ocurrió el 14 de noviembre y aunque no se especificaron las causas, Raúl afirmó estar tranquilo pese a su pérdida.

Finalmente, en otra publicación compartió que pese a la tristeza, sale el sol y la vida sigue.