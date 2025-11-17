Suscríbete
Famosos

Muere el padre de un exconductor de ‘Venga la Alegría’ y lo despide con un triste mensaje

El presentador se alejó de las pantallas años atrás ante la pérdida de su madre.

November 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Venga-la-alegría.jpg

Hace años se alejó de las pantallas ante la muerte de su madre.

Instagram

“Fue un padre sumamente amoroso y siempre me apoyo en todo, absolutamente todo”.

Hace más de 10 años, el conductor Raúl Osorio decidió retirarse del mundo del entretenimiento, justo cuando gozaba de fama, popularidad y el cariño del público.

‘Rulo’, como le llamaban de cariño, formó parte de una divertida etapa de ‘Venga la Alegría’. El grupo de conductores conformado por Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Tania Rincón, Tabata Jalil y Raúl Osorio, entre otros, eran de los más vistos y queridos del momento.

En uno de los puntos más altos de su carrera, Osorio decidió abandonar las pantallas y mudarse a Yucatán sin dar mayores explicaciones, sin embargo, en 2024, ofreció una entrevista donde reveló los motivos por lo que dejó su carrera.

Raúl expresó para el sitio ‘Yucarnal’, en 2024, que haber perdido a su mamá le generó una profunda depresión que le impidió continuar con su trabajo y en Yucatán encontró refugio y comenzó a dedicarse a los negocios. Tiene un restaurante llamado ‘La Quinta de Elena Roldán’.

Pero la muerte volvió a tocar la puerta del exconductor y fue él mismo quien anunció que perdió a su padre.

En una publicación expresó que los médicos y enfermeros del Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida hicieron todo para salvar al señor Raúl Osorio Arce.

“Sé que hay mucha gente que lo apreciaba y le tenía mucho cariño. Gracias a todos los que me escribieron para darme el pensarme, es un muy reconfortante en estos momentos. Dios los Bendiga!!!”, escribió el exconductor.

Y añadió que “fue un padre sumamente amoroso y siempre me apoyo en todo, absolutamente todo, los que lo conocieron saben que fue un hombre recto, integro, honesto que me inculcó los valores de la honestidad. Yo sólo tengo buenos recuerdos de él y de mi bonita infancia que me hizo pasar siempre. Se fue tranquilo y todo fue muy rápido. Descanse en paz y estoy seguro que Dios lo tendrá en su santa gloria”.

El deceso ocurrió el 14 de noviembre y aunque no se especificaron las causas, Raúl afirmó estar tranquilo pese a su pérdida.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
November 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
November 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Finalmente, en otra publicación compartió que pese a la tristeza, sale el sol y la vida sigue.

“Duele y mucho la ausencia, sus recuerdos también duelen, son los que más me duelen, pero repito la vida sigue y me toca a mí inculcarle a mis hijos los valores que mis padres me heredaron y es lo más valioso. Errores claro que he cometido pero también es momento de corregir porque estas ausencias nos enseñan que la vida vuela y es muy corta, así que a aprovechar a la familia aún más a mi mujer, a mis 3 hijas, a mi hermana, mi cuñado y en general a la familia y amigos a los que muchas veces por compromisos y “falta de tiempo” o excusas y pretextos tontos no sabemos valorar”, destacó.

Venga la Alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Cristian Castro rompe el silencio tras truene con Mariela Sánchez: “No hay ningún engaño. Yo no soy el malo”
November 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sonny Hámster odalys (2).jpg
Famosos
Odalys Ramírez cuenta qué hizo para cantar como Laura Paussini en "¿Quién es la Máscara?”
November 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
tny manguera ana brenda contreras (1).jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Tony Manguera es eliminado y resulta ser amigo de Ana Brenda Contreras
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
belindamhonividente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente le pide a Belinda que se proteja; ve venir una tragedia y revela quién le hace brujería
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sonny Hámster.jpg
Conductora de La Casa de los Famosos estaba detrás de Sonny Hámster en "¿Quién es la Máscara?”
La segunda eliminada del programa de este 16 de noviembre fue una sorpresa para investigadores y público
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
estefania ahumada.jpg
Famosos
Sacan a Estefanía Ahumada de “La Isla” en ambulancia y de emergencia
La actriz y conductora peleaba contra Julieta Grajales cuando sufrió un golpe terrible
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
sofia villaobos pedro torres (2).jpg
Famosos
Sofía Villalobos publica falsa muerte de Pedro Torres; la hija del productor exige que la borre
La publicación de la comunicadora se dio en medio de un delicado diagnóstico de la salud del productor
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima Bosch (4).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene la fe puesta en un amuleto rumbo a la final de Miss Universo
La modelo y activista mexicana está en Tailandia para la competencia junto a otras 29 participantes
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores