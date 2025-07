Pato Borghetti deja volar a sus hijos: Su hija Gia va para actriz y Santino se va a estudiar a Londres

En el Centro Cultural Teatro 1, Patricio Borghetti es un papá más de los cientos que acompañaron a sus hijos para las audiciones de Matilda el musical. Ahí, el argentino no es el famoso conductor que cada mañana conquista al público en Venga la alegría, el programa de TV Azteca, simplemente es el padre de una niña que sueña a lo grande y que busca llegar a los grandes escenarios.

Gia, la pequeña de nueve años, fruto de su relación con Odalys Ramírez, le pidió que la llevara al casting, pese a la negativa que al principio puso la animadora de Cuéntamelo ya!

“TRABAJAR DESDE CHICOS NO ES PARA TODOS”

“Mi hija me dijo que se sintió muy bien, hizo amigos, entonces, pase lo que pase, es una gran experiencia, un gran aprendizaje y de eso se trata. Ella no está en el CEA, todo ha sido muy orgánico, le gusta mucho cantar, ha tomado algunas clases de canto, pero todavía está muy chiquita y no tiene tanto tiempo por la escuela y sus clases de gimnasia deportiva, compite, se dedica más a eso, pero también le gusta este tema artístico”, nos dijo Borghetti.

Según Pato, Gia tenía mucha ilusión de formarse, mostrar sus habilidades artísticas y apostar por uno de los personajes de este ambicioso musical que prepara el productor Alejandro Gou. “Discutimos un poco con mi mujer porque ella no quería que viniera todavía, la consideraba muy chiquita, pero empezar a trabajar desde chico es una elección, no es para todos, y si le gusta, debe conocer cómo es todo el proceso. Para mí lo más importante es que disfrute la experiencia”.

“HAY QUE PREPARARSE PARA CUANDO LLEGUE LA OPORTUNIDAD”

Borghetti sabe que, más allá del talento innato, lo que hace la diferencia es la preparación.

“Mi consejo para todos los niños, los jóvenes que se quieren dedicar a esto es que tomen clases, que se formen, están en una edad para construir, para formarse, para desarrollar el talento que traen, para prepararse. Si tienen la suerte de poder hacer algunos trabajos en el camino, pues qué bien”.

Su paso por todas las áreas de la industria del entretenimiento le dan potestad para dar una recomendación muy especial: “Las clases de canto, de baile, de actuación, son bien importantes para estar preparado cuando haya una oportunidad. Los estudios son primordial, mi tip es que lo asuman con responsabilidad, pero que se diviertan”.

Ese sábado de pruebas, nervios y emociones encontradas, Patricio estuvo feliz, aunque en su interior, los días recientes se le escurren con la nostalgia dulce de quien sabe que está a punto de soltar una parte de su corazón. Su hijo mayor, Santino, está a punto de volar -literalmente- rumbo a Londres, donde comenzará una nueva etapa en su vida académica y artística.

“Mi hijo mayor tiene 16 años y él ya tiene más claro que se quiere dedicar a esto, entonces va a estudiar ahora en Londres, se va a una preparatoria relacionada con el arte, con el teatro musical, actuación, es especializada en eso, y por eso lo estamos apoyando”.

La decisión no fue fácil. Como cualquier padre, Patricio lidia con el natural temor de ver partir a su hijo, aún joven, hacia una vida más independiente, pero su fe en Santino y su convicción en el valor de la preparación artística lo llevan a aplaudir este salto.

“Es duro, está muy chavo todavía, pero es sólo un par de años de prepa, y tendremos que ir a visitarlo en la medida de las posibilidades, cuando él tenga vacaciones vendrá para acá y aprovecharemos todo el tiempo juntos”.

“A NOSOTROS NOS TOCA APOYAR”

“En esta escuela montan obras de teatro con un nivel más cercano a lo profesional, entonces para él está increíble la oportunidad”, apunta el actor que debutó en la telenovela DKDA.

La vida personal de Patricio ha encontrado equilibrio y plenitud junto a la conductora Odalys Ramírez, con quien comparte no sólo una familia feliz, sino también los retos de la crianza moderna, especialmente en un mundo tan cambiante como el del espectáculo.

Aunque su historia con Grettell Valdez, madre de Santino, quedó en el pasado, ambos han demostrado madurez y amor incondicional por su hijo. La paternidad, para Patricio, es una vocación que ejerce con entusiasmo y compromiso. “Mi admiración para todos los papás que tienen hijos que les gusta este medio y los acompañan, es un esfuerzo grande, entonces mis respetos y a nosotros nos toca apoyar”.

Acompañar, guiar y soltar: tres verbos que Borghetti conjuga a la perfección en este momento crucial. El orgullo es evidente en cada palabra, y la emoción lo acompaña, aunque la tristeza por la distancia se le asoma en la voz.

“Yo estoy muy orgulloso, creo que todo lo que sea preparación o herramientas, es lo que te puede dar posibilidades para encontrar las oportunidades, por eso estamos contentos y apoyándolo”. Con estas palabras, se despide de Santino no sólo como un padre que ve partir a su hijo a una nueva etapa, sino como un artista que sabe reconocer el valor de los sueños construidos con trabajo, disciplina y pasión.