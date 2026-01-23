El beso gay que le cambió la carrera a Horacio Pancheri

“Vamos a besarnos bien”, le dijo Horacio Pancheri a Christian Ramos.

La escena era fundamental para el desarrollo del personaje de Horacio dentro de la serie “El juego de las llaves”, y que se llamaba Valentín Lombardo.

Pancheri recordó en una entrevista para el podcast Mavericks cómo luchó para conseguir ese personaje con la intención de que se convirtiera en un nuevo impulso para su carrera.

El actor cuenta que apenas disfrutaba de su primer contrato de exclusividad cuando le llegó la noticia de que se la iban a quitar.

“Yo venía de hacer cuatro protagónicos y había firmado por tres años pero al quinto mes me la quitaron”, recordó.

Pancheri buscó entonces hacer casting para “El juego de las llaves”, de Amazon y tuvo entonces una disyuntiva peculiar.

“Me querían para dos personajes; no se decidían si darme un galán o a Valentín”.

El reto de Horacio Pancheri

Pancheri entonces tomó la incoativa de pelear por Valentín porque lo consideraba un reto importante como actor, algo totalmente alejado de lo que había hecho hasta ese momento.

Y así fue. Aun hoy, Pancheri recuerda una escena que lo marcó dentro de la serie: el primer beso gay.

Valentín empieza como un hombre casado pero de pronto decide explorar “su orientación homosexual”.

“En la escena yo le digo a Christian, que sí es gay, vamos a hacerlo bien, con lengua y todo, también para que salga a la primera y no nos digan que hace falta química o no se las creo”.

Así lo hizo Christian y en ese momento, Pancheri tuvo una reacción inesperada para él.