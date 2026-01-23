Suscríbete
El beso gay que le cambió la carrera a Horacio Pancheri

El actor contó que ese personaje le llegó en un momento crucial de su carrera

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
Horacio Pancheri interpretó a Valentino Lombardo

“Vamos a besarnos bien”, le dijo Horacio Pancheri a Christian Ramos.

La escena era fundamental para el desarrollo del personaje de Horacio dentro de la serie “El juego de las llaves”, y que se llamaba Valentín Lombardo.
Pancheri recordó en una entrevista para el podcast Mavericks cómo luchó para conseguir ese personaje con la intención de que se convirtiera en un nuevo impulso para su carrera.
El actor cuenta que apenas disfrutaba de su primer contrato de exclusividad cuando le llegó la noticia de que se la iban a quitar.

“Yo venía de hacer cuatro protagónicos y había firmado por tres años pero al quinto mes me la quitaron”, recordó.

Pancheri buscó entonces hacer casting para “El juego de las llaves”, de Amazon y tuvo entonces una disyuntiva peculiar.

“Me querían para dos personajes; no se decidían si darme un galán o a Valentín”.

El reto de Horacio Pancheri

Pancheri entonces tomó la incoativa de pelear por Valentín porque lo consideraba un reto importante como actor, algo totalmente alejado de lo que había hecho hasta ese momento.

Y así fue. Aun hoy, Pancheri recuerda una escena que lo marcó dentro de la serie: el primer beso gay.
Valentín empieza como un hombre casado pero de pronto decide explorar “su orientación homosexual”.

“En la escena yo le digo a Christian, que sí es gay, vamos a hacerlo bien, con lengua y todo, también para que salga a la primera y no nos digan que hace falta química o no se las creo”.

Así lo hizo Christian y en ese momento, Pancheri tuvo una reacción inesperada para él.

“Yo estaba como muy canchero, muy seguro de mi Valentín pero cuando siento el beso, fue como un shot de adrenalina, me puse nervioso... salió Valentina”

Horacio Pancheri
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
